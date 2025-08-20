Trường đại học đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 20/08/2025 12:31

(PLO)- Theo công bố điểm chuẩn của trường, trong 19 ngành đào tạo, ngành tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm, cao hơn 8 điểm so với mức điểm sàn trước đó.

Trưa 20-8, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trở thành trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 15 đến 20 điểm (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025). Trong 19 ngành đào tạo, ngành tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm; nhóm ngành luật, luật kinh tế cùng đạt 18 điểm; các ngành còn lại lấy 15 điểm.

So với điểm sàn trường đưa ra, điểm trúng tuyển cao hơn từ 3-8 điểm. Điểm từng ngành như sau:

Thống kê từ dữ liệu đăng ký xét tuyển cho thấy, mức điểm xét tuyển cao nhất vào trường đạt 27,72 (ngành ngôn ngữ Trung Quốc). Một số ngành như ngôn ngữ Anh, marketing, du lịch - lữ hành, tâm lý học cũng ghi nhận nhiều thí sinh đạt trên 27 điểm. Điểm trung bình phổ biến dao động 18-23 điểm, phản ánh mặt bằng đầu vào ổn định.

Đại diện nhà trường cho biết, kết quả năm nay cho thấy sức hút mạnh mẽ của các ngành gắn liền nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhóm ngành ngôn ngữ, marketing, du lịch và tâm lý học. Trường đồng thời áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tân sinh viên, trong đó có 500 suất ưu đãi trị giá 9 triệu đồng/suất, học bổng “Đôi bạn cùng tiến” giảm từ 20% đến 50% học phí học kỳ 2. Đáng chú ý, DHV cam kết không tăng học phí trong suốt khóa 2025-2029.

Trường lưu ý thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 30-8, sau đó hoàn tất thủ tục tại trường hoặc trực tuyến theo hướng dẫn.