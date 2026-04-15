Vận chuyển thuê ba lô chứa 24.000 viên hồng phiến lấy 30 triệu thì bị bắt 15/04/2026 18:56

(PLO)- Hoàng Đức Khẩn mang ba lô đi ship thuê hồng phiến khai ra đồng phạm là Nguyễn Văn Nghĩa.

Chiều 15-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Hoàng Đức Khẩn (25 tuổi, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Nghĩa (32 tuổi, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), thu giữ tang vật 24.000 viên hồng phiến.

Hoàng Đức Khẩn và Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ cùng tang vật hồng phiến. Ảnh: THẾ MẠNH

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT126 do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác lập, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 12-4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp phòng nghiệp vụ và Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bắt quả tang Hoàng Đức Khẩn khi đang mang ba lô chứa 24.000 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và Khẩn khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) về xã Trung Lộc (Nghệ An) với tiền công 30 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.