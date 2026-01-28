Vụ làm giả phiếu kiểm nghiệm: VKS khẳng định phạm tội có tổ chức 28/01/2026 17:05

(PLO)- Trong phần đối đáp đại diện VKS khẳng định các bị cáo có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ.. trong việc làm phiếu kiểm nghiệm giả.

Ngày 28-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần đối đáp của đại diện VKS

Trong phần bào chữa, nhiều LS đề nghị không áp dụng hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội có tổ chức”, “phạm tội hai lần trở lên”.

Đại diện VKS khẳng định các bị cáo phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Ảnh: TRẦN LINH

Tuy nhiên, theo VKS cho rằng Công ty Avatek và Công ty TSL là pháp nhân có cơ cấu tổ chức được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Trong đó, công ty do Đoàn Hữu Lượng làm Chủ tịch, thống nhất chủ trương giao cho Hồ Thị Thanh Phương và Huỳnh Tấn Cường (Giám đốc điều hành) tổ chức, chỉ đạo thực hiện; Nguyễn Hữu Truyền (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật) trực tiếp chỉ đạo bộ phận Demo, làm các phiếu giả; Trần Minh Tâm và Nguyễn Minh Nhựt (Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh) trực tiếp chỉ đạo phòng kinh doanh, phòng chăm sóc khách hàng.

Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng nêu trên, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng chăm sóc khách hàng, nhóm Demo, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, từ lan truyền, giới thiệu dịch vụ kiểm nhanh, kiểm không cần mẫu, chỉnh sửa chỉ tiêu kiểm nghiệm đến tiếp cận thông tin, chuyển thông tin cho Nguyễn Hữu Truyền duyệt, truyền tiếp lên nhóm Demo để nhập liệu, in, đóng dấu các phiếu giả.

Đại diện VKS khẳng định quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo rất tinh vi, khi sử dụng đường link riêng để làm phiếu giả song song với đường link làm phiếu thật nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước.

Đặc biệt, khi sự việc bị phát hiện vào tháng 7-2024, các đối tượng Lượng, Phương đã chỉ đạo nhân viên hoàn thiện lại các phiếu kiểm nghiệm giả có mẫu nhằm che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng còn sử dụng các mã giả đánh dấu trên các phiếu (DVA, DVB, 1X1, 3X3, AV2, AV4) để phân biệt phiếu giả với phiếu thật.

"Các bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất về ý chí, kế hoạch, phương thức thực hiện tội phạm; mỗi bị cáo được giao một nhiệm vụ cụ thể, người chỉ đạo, người thực hiện, người giúp sức… Sự sắp xếp này thể hiện tính có tổ chức và chủ động trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Do đó các bị cáo phạm tội có tổ chức"- VKS đối đáp.

Về tình tiết “phạm tội hai lần trở lên”, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đã phạm tội nhiều lần nên không thể coi là “phạm tội lần đầu”, tức chưa phạm tội lần nào. Với số lượng phiếu giả từ vài chục đến gần 200.000 phiếu, hành vi này không thể được xem là “ít nghiêm trọng”. Nếu không áp dụng tình tiết “phạm tội hai lần trở lên” thì sẽ không công bằng với các bị cáo chỉ làm giả một phiếu.

Một số LS cho rằng các bị cáo đã dừng việc làm, xin nghỉ việc sau khi nhận ra hành vi làm phiếu kiểm nghiệm giả là vi phạm pháp luật nên đề nghị áp dụng tình tiết ngăn chặn, làm giảm tác hại của tội phạm.

Với nội dung này, VKS cho rằng đề nghị trên là không có căn cứ vì tội phạm đã hoàn thành khi các bị cáo đã thực hiện xong việc làm phiếu. Về vấn đề LS cho rằng hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại thực tế, VKS nhấn mạnh khách thể của tội phạm này là hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Hậu quả ở đây là uy tín của cơ quan Nhà nước đã bị xâm phạm, do đó hậu quả đã xảy ra chứ không phải chưa xảy ra.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, LS cho rằng chưa có căn cứ xác định số tiền 117 tỉ đồng là thu lợi bất chính của Công ty TSL. Trong số này có 3,2 tỷ đồng là tiền khách hàng còn nợ chưa thanh toán cho công ty và 10,2 tỉ đồng là tiền chiết khấu cho bên trung gian, chi phí tiếp khách.

VKS cho rằng số tiền thu lợi bất chính 117 tỉ đồng của Công ty TSL đã được trừ các khoản chiết khấu và được xác định dựa trên hồ sơ, sổ sách kế toán, lời khai của các bị cáo và phòng kế toán. Số tiền 3,2 tỉ đồng công nợ là khoản nợ giữa Công ty TSL với các đối tác, do đó công ty có thể khởi kiện dân sự để đòi lại.