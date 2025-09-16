Xe của bạn có thuộc diện được miễn phí đường bộ theo đề xuất mới? 16/09/2025 10:48

(PLO)-Dự thảo nêu rằng chủ xe nếu có xe ô tô thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ đã nộp phí thì được trả lại hoặc bù trừ với số phí phải nộp của kỳ sau.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động.

Theo đơn vị soạn thảo, dự thảo cập nhật lại các khái niệm về phương tiện xe cơ giới đã được chứng nhận đăng ký, đăng kiểm và điều kiện xe ô tô tham gia giao thông đường bộ để đảm bảo quy định thống nhất với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Dự thảo quy định về đối tượng chịu phí và người nộp phí. Ảnh: TN

Đồng thời, bổ sung quy định về đối tượng áp dụng để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi, bổ sung quy định về người nộp phí tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 90 thành khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định).

Bổ sung một số trường hợp xe ô tô không chịu phí, ngoài ra sửa đổi một số cụm từ để phù hợp với Luật Đường bộ năm 2024 và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Ô tô nào sẽ phải chịu phí?

Theo đó, dự thảo quy định về đối tượng chịu phí và người nộp phí (Điều 2) như sau:

Xe ô tô theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đã được cấp chứng nhận đăng ký xe, gắn biển số xe và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Giấy chứng nhận kiểm định) theo quy định của pháp luật là đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ, trừ các đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Chưa thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô mang biển số nước ngoài (bao gồm cả trường hợp xe được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số tạm thời) được cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập, tái xuất có thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện xe ô tô hoặc tổ chức, cá nhân khác được chủ sở hữu giao quyền chiếm hữu, sử dụng phương tiện xe ô tô (sau đây gọi chung là chủ xe ô tô) thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều này là người nộp phí sử dụng đường bộ, trừ các trường hợp miễn phí theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Ô tô nào không phải chịu phí?

Dự thảo cũng quy định các đối tượng không chịu phí (Điều 3).

Cụ thể, xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

Bị hư hỏng không sử dụng được theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông;

Xe bị hư hỏng không sử dụng được theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: TN

Bị tịch thu, tạm thu, tạm giữ hoặc bị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên, bao gồm: xe bị hư hỏng phải sửa chữa; xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kinh doanh vận tải;

Xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Xây dựng) chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng, chỉ sử dụng trong phạm vi: Trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng), khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học;

Xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên;

Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Hồ sơ, thủ tục xác định đối tượng không chịu phí quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Chủ xe nếu có xe ô tô thuộc đối tượng không chịu phí đã nộp phí thì được trả lại hoặc bù trừ với số phí phải nộp của kỳ sau theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Không áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.