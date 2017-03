Giết chị nuôi vì mâu thuẫn cá nhân

Công an huyện Tân Yên đã tổ chức xác minh tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 27/12 đã phát hiện chị Hiền chết tại mương nước thuộc khu vực cánh đồng Núi, thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, trong tình trạng hai tay bị trói, phần đầu có nhiều vết thương do vật cứng tác động.



Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, lực lượng Công an Bắc Giang đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Văn Giang là hung thủ gây nên vụ trọng án trên.



Theo lời khai của đối tượng Giang và điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Giang là em nuôi của chị Hiền, chỉ do mâu thuẫn cá nhân mà đối tượng Giang đã bức xúc, ra tay sát hại chị Hiền.



Công an huyện Tân Yên đã bàn giao hồ sơ, đối tượng Nguyễn Văn Giang cho phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.