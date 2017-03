Truy sát ‘đồng nghiệp’ bán kẹo kéo

Ngày 12-12, Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết đang tạm giữ năm nghi can để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Năm người bị tạm giữ gồm Nguyễn Thanh Liêm, Châu Huy Trường, Bùi Hữu Hoài, Ngô Tấn Tới và Dương Hoàng Thanh (tự Chú Mười). Hiện lực lượng trinh sát đang truy bắt nghi can chính tham gia gây án là Nguyễn Văn Cường (22 tuổi, quê Kiên Giang) hiện đang bỏ trốn.

Ghen tuông dẫn đến giết người

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Cường đều ngụ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM hành nghề bán kẹo kéo, nhóm cùng thuê phòng trọ tại phường Long Trường, quận 9. Cạnh phòng trọ cũng có một nhóm bán kẹo kéo khác, trong đó có Nguyễn Hữu Hận (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Thanh Trà (33 tuổi, quê Cần Thơ).

Năm nghi can trong nhóm kẹo kéo gây án đã bị bắt giữ. Ảnh: TK

Cường vốn bản tính côn đồ, muốn lấy “số má” làm đàn anh trong buôn bán kẹo kéo nên thường gây gổ, đe dọa đâm người. Nguyên nhân dẫn đến án mạng xuất phát từ mối quan hệ với bạn gái của Cường là Châu. Trong một lần, Hận cùng bạn gái thuê phòng ở một khách sạn thì Châu xin vào ngủ cùng. Sau đó Cường nghe được thông tin này nên nảy sinh ghen tuông, thù ghét Hận, bất cứ gặp Hận ở đâu đều dọa đánh.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 11-12, Hận đang bán kẹo kéo cùng Trà tại quán nhậu Ốc Đêm (phường 25, quận Bình Thạnh) thì Cường xuất hiện cãi nhau và rút dao đòi đâm Hận. Thấy vậy, Trà vào can ngăn thì Cường chuyển qua đòi “xử” Trà. Tuy nhiên, được người dân can ngăn nên Cường bỏ đi.

Đến một giờ sau, bán xong kẹo kéo, Trà và Hận cùng một số người bạn đi qua cầu Sài Gòn để về nhà trọ. Khi đến giữa cầu, bất ngờ gặp nhóm của Cường khoảng 10 người phục sẵn để đánh Trà.

Khi thấy Trà, nhóm của Cường tay lăm lăm hung khí gồm dao, tuốc-nơ vít, dây nịt, mũ bảo hiểm… xông tới đuổi đánh. Trà cầm cây gỗ dùng để chống xe kẹo kéo thủ thế, tuy nhiên nhóm của Cường đông nên Trà đã bị đâm và đánh tới tấp đến khi ngã gục. Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, nhóm của Cường nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Trà được Hận cùng những người bạn đưa đến BV Gia Định cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thủng tim và đa chấn thương.

Bị bắt sau 12 giờ gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 12 giờ sau khi vụ án xảy ra, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được năm nghi can trên khi đang lẩn trốn tại hai địa điểm ở phường Long Trường, quận 9. Tại cơ quan điều tra, các nghi can nhanh chóng thừa nhận Cường chính là đối tượng rủ rê tham gia đánh Trà đến tử vong. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều vật chứng như mũ bảo hiểm, dây nịt…

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục truy xét bắt giữ Nguyễn Văn Cường và kêu gọi Cường ra đầu thú để được hưởng khoan hồng hoặc ai biết Cường ở đâu thì báo về Đội CSĐT tội phạm về TTXH, số điện thoại 08.38412122.