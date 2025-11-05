5 loại rau cực kỳ tốt giúp hạ huyết áp tự nhiên, nên thêm vào thực đơn 05/11/2025 20:01

(PLO)- Thêm một số loại rau như củ cải đường, bông cải xanh và cà rốt vào chế độ ăn có thể giúp giảm huyết áp.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là tình trạng phổ biến, nhưng có những cách đơn giản để giúp hạ huyết áp. Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau lá xanh, bông cải xanh, củ cải đường, các loại hạt, hạt giống và ngũ cốc nguyên hạt, có thể hỗ trợ huyết áp và sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Rau lá xanh giàu canxi, kali và magiê, giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Rau lá xanh

Rau lá xanh giàu canxi, kali và magiê, giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Tăng lượng kali có thể làm giảm nồng độ natri, từ đó dẫn đến hạ huyết áp.

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn, cải Thụy Sĩ và cải xanh.

Rau lá xanh cũng chứa nitrat, một hợp chất giúp thư giãn mạch máu. Khi mạch máu thư giãn và mở rộng, lưu lượng máu được cải thiện và huyết áp giảm. Nghiên cứu cho thấy ăn một cốc rau lá xanh mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hạ huyết áp.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một loại rau họ cải giàu nitrat và chất chống oxy hóa. Khi bạn tiêu thụ nitrat, chúng được chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn mạch máu và hạ huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy ăn bông cải xanh ít nhất bốn lần một tuần có thể giúp hạ huyết áp.

Các chất chống oxy hóa trong bông cải xanh cải thiện chức năng và lưu lượng mạch máu, cho phép máu lưu thông dễ dàng hơn và làm giảm huyết áp.

Củ cải đường

Củ dền là loại rau củ giàu chất chống oxy hóa. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ, kali và folate dồi dào.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung củ cải đường hoặc nước ép củ cải đường vào chế độ ăn uống có thể làm giảm huyết áp. Hãy cân nhắc làm món salad củ cải đường hoặc thêm một cốc nước ép củ cải đường vào bữa sáng.

Bông cải xanh là một loại rau họ cải giàu nitrat và chất chống oxy hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Cà rốt

Cà rốt là một món ăn nhẹ nhanh chóng, dễ làm, có độ giòn hoàn hảo. Chúng giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy cứ mỗi cốc cà rốt sống bạn ăn mỗi ngày, nguy cơ huyết áp cao của bạn sẽ giảm 10%.

Để bổ sung thêm cà rốt vào chế độ ăn, hãy ăn nhẹ cà rốt và hummus vào buổi chiều hoặc cho chúng vào bữa trưa.

Khoai tây

Khoai tây là loại rau củ giàu tinh bột, có thể nướng, luộc, xào hoặc chiên. Khoai tây là nguồn cung cấp kali dồi dào, và vỏ khoai tây cũng rất giàu chất xơ.

Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm khoai tây luộc, nướng hoặc áp chảo có thể làm giảm huyết áp. Điều này có thể là do hàm lượng kali dồi dào trong khoai tây.

Các loại thực phẩm khác có thể làm giảm huyết áp

Chế độ ăn DASH (Phương pháp Tiếp cận Chế độ Ăn uống để Ngăn ngừa Tăng huyết áp) đã được chứng minh là có tác dụng giảm huyết áp. Chế độ này tập trung vào việc hạn chế muối vì natri làm tăng huyết áp. Những người áp dụng chế độ ăn DASH đặt mục tiêu tiêu thụ bốn đến năm khẩu phần rau mỗi ngày.

Ngoài các loại rau như rau lá xanh, củ cải đường và bông cải xanh, các loại thực phẩm khác có thể giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Những thực phẩm này như quả mọng (nam việt quất, việt quất, dâu tây, quả mâm xôi). Các loại đậu. Hạt (hạt lanh, hạt gai dầu, hạt chia). Quả óc chó. Cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá mòi). Ngũ cốc nguyên hạt. Sản phẩm từ sữa (sữa chua Hy Lạp, sữa, phô mai).