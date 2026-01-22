Bắt giữ đối tượng truy nã tại cửa khẩu Bu Prăng, giáp Campuchia 22/01/2026 12:13

Ngày 22-1, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã Quảng Trực vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng, giáp Campuchia triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công một đối tượng truy nã.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại cửa khẩu giáp Campuchia.

Theo đó, Nguyễn Văn Giáp thường trú tại thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (cũ) truy nã từ tháng 11-2021 về tội trộm cắp tài sản và đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành.

Vào trung tuần tháng 1-2026, Công an xã Quảng Trực nhận được thông tin Giáp đang có mặt gần Cửa khẩu Bu Prăng, giáp Campuchia nên đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã vào ngày 18-1.

Việc bắt giữ được tiến hành bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Giáp đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Công an xã Quảng Trực đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao đối tượng truy nã cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.