Bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng 14/04/2026 22:03

(PLO)- Lực lượng Hải quan phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê - loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tối ngày 14-4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, Chi cục Hải quan khu vực XVI, Đội Kiểm soát hải quan đã đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

Cụ thể, ngày 11-4, tại khu vực xóm Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển nhiều bao tải có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 6 bao tải dứa màu cam, bên trong chứa vảy nghi của tê tê với tổng trọng lượng hơn 59,2kg.

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng. Ảnh: CHQ

Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, được pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tang vật nêu trên.

Cơ quan hải quan cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, đồng thời phối hợp giám định tang vật để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.