Bắt kẻ lừa gần 200 triệu đồng của nhiều cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành 05/11/2025 22:23

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ Quách Văn Lập, giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập (40 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lập từng làm bốc vác tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân, tỉnh Quảng Ninh. Do nắm được sơ bộ hoạt động vận chuyển, buôn lậu hàng hóa qua biên giới nên Lập nảy sinh ý đồ giả danh người dân có nguồn tin về tội phạm để liên hệ với cán bộ Công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an thực hiện các biện pháp tố tụng với Quách Văn Lập. Ảnh: CACC

Lập sử dụng tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo, tự xưng là người đang nắm thông tin về đường dây buôn lậu từ Móng Cái về Hà Nội và các tỉnh. Sau khi tạo được sự tin tưởng bằng cách trao đổi nhỏ nhẹ, tỏ ý “phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an”, đối tượng đề nghị cán bộ chuyển khoản “hỗ trợ xăng xe, thiết bị, chi phí thu thập thông tin” từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi lần. Khi nhận được tiền, Lập nhanh chóng cắt liên lạc.

Từ năm 2024 đến nay, Lập đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tại 16 tỉnh, thành trên cả nước với số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 2-11, Lập nhắn tin liên hệ với Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, tự xưng có nguồn tin về lô hàng điện thoại vận chuyển trái phép từ Hà Nội lên Lai Châu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại tá Phạm Hải Đăng chỉ đạo xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính và nơi cư trú của người này. Tại cơ quan điều tra, Lập đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ những vụ việc khác, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.