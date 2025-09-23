Bắt quả tang 21 người sử dụng ma tuý 23/09/2025 21:47

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đột kích căn nhà tại khu tái định cư Văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, phát hiện 21 người thuê trọ để tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, thu giữ nhiều tang vật.

Tối 23-9, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang 21 người tụ tập sử dụng trái phép ma tuý đá trên địa bàn phường Cái Răng

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cái Răng phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đông người, thuê nhà trọ có dấu hiệu nghi vấn sử dụng ma túy. Lực lượng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, báo cáo lãnh đạo Công an thành phố.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Công an phường Cái Răng triển khai đấu tranh.

Đến 1 giờ 30 ngày 22-9, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra căn nhà số F43, đường số 4, khu tái định cư Văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, phát hiện 21 người (4 nữ, 17 nam), trong đó có nhiều người từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… thuê nhà để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm 21 người bị bắt quả tang sử dụng trái phép ma tuý.

Lực lượng chức năng khám xét tụ điểm sử dụng ma tuý.

Số ma tuý công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, Công an thu giữ 8 gói nilon chứa chất nghi ma túy, khối lượng khoảng 26,5 gam; 16 điện thoại di động; 1 ô tô, 4 xe mô tô; cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy và hơn 17 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Công an TP Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng 20% xã, phường không ma túy trong năm 2025.