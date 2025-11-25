Bị bắt vì tự ý dùng đất của người khác đi thế chấp vay tiền vượt hạn mức 25/11/2025 17:35

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt bị can bị Trỉ vì lạm dụng tín nhiệm khi được ủy quyền quản lý nhưng sau đó mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi vay ngân hàng vượt hạn mức để tiêu xài cá nhân.

Ngày 25-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Trỉ (42 tuổi, ngụ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phan Tấn Trỉ tự ý lấy đất của người khác thế chấp ngân hàng vay vượt hạn mức. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, năm 2012, ông NTP (43 tuổi, ngụ xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) thế chấp một thửa đất tại xã Hà Nha để vay ngân hàng. Giai đoạn 2016 - 2017, do khó khăn tài chính, ông P vay mượn tiền của Trỉ để đáo hạn.

Hai bên thỏa thuận, ông P rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân hàng ra ủy quyền cho Trỉ quản lý để vay số tiền 450 triệu đồng. Trong đó, 400 triệu đồng thanh toán khoản vay cũ và 50 triệu đồng chi phí.

Sau khi được ủy quyền vào tháng 6-2017, Trỉ tự ý sử dụng giấy chứng nhận này để vay ngân hàng 850 triệu đồng (tự ý vay thêm 400 triệu ngoài thỏa thuận). Năm 2023, Trỉ tiếp tục vay hơn 1,1 tỉ đồng tại một ngân hàng khác mà không thông báo cho ông P.

Việc vay vượt hạn mức khiến Trỉ mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại thửa đất nơi gia đình ông P đang sinh sống ổn định.

Trong suốt thời gian từ năm 2017 đến tháng 3-2024, ông P vẫn đều đặn chuyển tiền lãi cho Trỉ, thể hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ.

Tuy nhiên, hành vi lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt quyền định đoạt tài sản và sử dụng trái phép để vay khoản tiền lớn của Trỉ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, tạo nguy cơ khiến ông P mất tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.