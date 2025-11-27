Bí mật bên trong 'công ty ảo' lập trình cho hàng loạt sàn cá cược quốc tế 27/11/2025 10:58

Ngày 27-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ 63 người về hành vi “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 điều 288 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây lập trình, nâng cấp, bảo trì website cờ bạc núp bóng công ty công nghệ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-11, Phòng CSHS phối hợp các lực lượng công an liên quan kiểm tra cơ sở Penta tại số 1083 - 1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tại đây, công an phát hiện 63 người đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra.

Kết quả xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê điều hành một công ty công nghệ chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (37 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một người tên Torres (ở Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp. Mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của Ly ở nước ngoài.

Duy và Sơn phụ trách vận hành, nhận mã nguồn, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…), thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres. Nhiều website đánh bạc như vt88, soibet, tic88, mi88, zo88… vẫn đang hoạt động trên internet.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA và ZENTEK (cùng thuộc phường Hòa Cường).

Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, tám tivi, năm két sắt, năm máy đếm tiền, tiền mặt hơn 1,2 tỉ đồng, hai ô tô và nhiều tài liệu khác liên quan.