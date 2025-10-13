Bóng đá Indonesia: Điều gì đến phải đến 13/10/2025 16:43

(PLO)- Bóng đá Indonesia khi cộng đồng mạng nước này yêu cầu chủ tịch Erick Thohir và HLV Kluivert phải ra đi.

Bóng đá Indonesia tan hoang sau khi giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ sáng sớm 12-10 vì trận thua Iraq 0-1 và xếp chót bảng vòng play-off.

Bây giờ, tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia là người phải “chịu trận” nặng nhất trước búa rìu dư luận. Bóng đá Indonesia lại một lần nữa khiến fan mất niềm tin.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất ở Indonesia, cộng đồng mạng đồng loạt “đặt hashtag” #Erikout (Erick Thohir) ra đi, #Kluivertout. Những dòng “hashtag” trên như một trào lưu, họ đòi tỉ phú Erick Thohir phải rời ghế chủ tịch, còn HLV Patrick Kluivert cũng phải ra đi luôn.

Ê kíp Hà Lan mà bóng đá Indonesia tốn tiền khủng nhưng cuối cùng phá sản giấc mơ World Cup 2026.

Dân mạng Indonesia đặt câu hỏi HLV Kluivert có mất mát gì không? Và họ cũng tự trả lời "Ông ấy không mất mát gì cả với bản hợp đồng 2 năm được ký hồi tháng 1 năm nay thay cho HLV Shin Tae-yong. Kluivert mới làm việc được 9 tháng với mức lương cực khủng, bây giờ ông có thêm khoản tiền đền bù từ LĐBĐ Indonesia nếu kết thúc hợp đồng sớm".

Cộng đồng mạng Indonesia còn chỉ ra chiến lược gia Hà Lan dẫn dắt 8 trận với 3 thắng, 1 hòa và 4 thua. Sự nghiệp HLV của cựu danh thủ Hà Lan cũng rất thiếu ấn tượng. Thế mà Chủ tịch Erick Thohir mời về săn vé World Cup 2026.

Zidane Iqbal (Iraq) kết liễu giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá Indonesia.

Cộng đồng mạng Indonesia cũng lên án việc lãnh đạo LĐBĐ Indonesia đổ thừa cho trọng tài Ma Ning cầm còi trận Indonesia thua Iraq 0-1. Cộng đồng mạng bảo rằng, tỉ phú Erick Thohir hãy nhìn lại cả một quá trình chứ không thể nhìn vào một trận đấu.

Chủ tịch Erick Thohir phải chịu trách nhiệm vấn đề này, thất bại này. Trước tiên ông ấy nên ra đi để tìm người có định hướng tốt cho bóng đá Indonesia hơn là những canh bạc quá tốn tiền nhưng rồi chẳng hiệu quả.

Thực ra câu chuyện của bóng đá Indonesia đã được tiên liệu trước rồi. Một mình ông Erick Thohir quyết mọi thứ.

Chủ tịch Erick Thohir là điển hình cho cái gọi là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đó là nói về quyền lực của ông. Ngay cả những nhà chuyên môn trong Ban chấp hành liên đoàn đều trở nên kẻ dư thừa. Ngay cả HLV Indra Sjafri cũng là giám đốc kỹ thuật của liên đoàn nhưng ông Erick Thohir cũng thiếu tôn trọng.

Tỉ phú Erick Thohir “mê tín” ê kíp Hà Lan và trả giá cực nặng. HLV Sjafri cũng bị gạt ra để ông Gerald Vanenburd dẫn dắt U-23, thua U-23 Việt Nam ở chung kết U-23 Đông Nam Á. Đau nhất là thất bại của Indonesia ở vòng loại U-23 châu Á trong đó có trận hòa 0-0 với Lào.

Chuyện bóng đá Indonesia tốn công, tốn của quá nhiều nhưng vẫn thất bại dường như nó đã được báo trước.

Và tỉ phú Erick Thohir đang đối mặt áp lực khủng này là điều không ngoài tiên liệu.