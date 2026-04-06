Bruno Fernandes gây sức ép cho MU mua siêu tiền vệ 06/04/2026 15:15

(PLO)- MU chuẩn bị “thay máu” lực lượng đầy hứa hẹn khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang đến gần, với mọi sự chú ý đổ dồn vào động thái mới nhất từ người thủ lĩnh Bruno Fernandes.

Theo những thông tin rò rỉ từ Mirror, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang gây áp lực mạnh mẽ lên ban lãnh đạo MU để chiêu mộ người đàn em đồng hương Mateus Fernandes, cái tên đang làm mưa làm gió trong màu áo West Ham United.

Bruno tin rằng đây chính là mảnh ghép hoàn hảo để nâng tầm tuyến giữa của Manchester United khi đội bóng cần sự tươi mới và tính đột biến cao hơn. Hiện tại, đoàn quân dưới quyền chiến lược gia Michael Carrick đang sở hữu một vị thế cực kỳ vững chắc trên bảng xếp hạng Premier League.

Với vị trí thứ ba và khoảng cách 7 điểm an toàn so với nhóm bám đuổi, chiếc vé tham dự Champions League mùa sau gần như đã nằm gọn trong tay đội chủ sân Old Trafford. Vì thế, giới thượng tầng MU bắt đầu hướng tầm ngắm sang các kế hoạch dài hơi. Sau một năm 2025 tập trung tổng lực cho hàng công, giờ là lúc "Quỷ đỏ" gia cố khu trung tuyến, là nhịp thở trong lối chơi của HLV Carrick.

Tiền vệ trẻ Mateus Fernandes chơi nổi bật trong màu áo West Ham. Ảnh: EPA.

Cái tên Mateus Fernandes thực sự là một phát hiện thú vị của mùa giải năm nay. Dù mới 21 tuổi và đang phải cùng West Ham chiến đấu nghẹt thở trong cuộc đua trụ hạng, tiền vệ này vẫn tỏa sáng rực rỡ với những thống kê chuyên môn vượt trội.

Thường xuyên đảm nhận vai trò đánh chặn, Mateus sở hữu khả năng điều tiết lối chơi cực đỉnh với trung bình một đường chuyền dọn cỗ mỗi trận. Đáng chú ý, hiệu suất tắc bóng của anh đạt con số 2,8 lần/90 phút, hoàn toàn áp đảo so với người đàn anh kỳ cựu Casemiro. Điều này càng trở nên ấn tượng khi biết rằng West Ham chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng chưa đầy 43%, trái ngược với thế trận áp đảo thường thấy của MU.

Trong khi đó, nhân sự mới tại Old Trafford đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tượng đài Casemiro đã chính thức xác nhận sẽ ra đi dưới dạng tự do khi mùa giải khép lại, trong khi tương lai của Manuel Ugarte vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiện tại, chỉ duy nhất "thần đồng" Kobbie Mainoo được đảm bảo tương lai chắc chắn ở hàng tiền vệ.

Tuyến giữa MU cần tăng cường tân binh chất lượng cao. Ảnh: EPA.

Để chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới, Man United cần thêm ít nhất hai đến ba tân binh chất lượng ở khu vực giữa sân. Nếu West Ham không thể trụ lại Ngoại hạng Anh, giá trị chuyển nhượng của Mateus chắc chắn sẽ "mềm" hơn đáng kể, biến anh thành một món hời mà Quỷ đỏ khó lòng bỏ qua.

Mùa hè 2026 là một bước ngoặt lịch sử cho tham vọng phục hưng của Manchester United. Việc thủ quân Bruno Fernandes ra mặt tiến cử không thuần túy là tình đồng hương, mà còn cho thấy một tầm nhìn chiến lược về một trục giữa cơ động và giàu sức chiến đấu.

Quyết định cuối cùng đang nằm trong tay ban lãnh đạo MU và tình hình thực tế trên bàn đàm phán. Nhưng rõ ràng, cái tên Mateus Fernandes trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của Quỷ đỏ, dưới sự thúc ép có trọng lượng của đội trưởng Bruno Fernandes.