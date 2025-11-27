Cháy kinh hoàng cụm chung cư ở Hong Kong: Tâm điểm chú ý dồn về giàn giáo tre 27/11/2025 07:11

(PLO)- Hình ảnh hiện trường cho thấy ngọn lửa lan nhanh kinh hoàng trên các giàn giáo tre trong vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa chứng kiến vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất trong ba thập niên, làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng giàn giáo tre dễ bắt lửa và lưới bọc trong xây dựng - một tập quán có từ hàng thế kỷ trước ở Trung Quốc.

Tính đến sáng 27-11, sau 16 giờ xảy ra hoả hoạn, vụ cháy cụm chung cư ở quận Tai Po đã làm 44 người chết và lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

Theo hãng tin Reuters, dù nguyên nhân vụ cháy chưa rõ nhưng không thể phủ nhận việc ngọn lửa đã lan nhanh trên lớp lưới màu xanh và khiến các khung giàn giá tre bốc cháy, đổ sập xuống đất.

Giàn giáo tre bốc cháy trong vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong ngày 26-11. Ảnh: Vernon Yuen/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Ở Trung Quốc đại lục, từ thời cổ đại, tre đã là nền tảng trong kiến trúc và được cho là từng dùng làm giàn giáo, chế tác dụng cụ khi xây Vạn Lý Trường Thành.

Ngày nay, tre ở đại lục phần lớn đã được thay thế bằng giàn giáo kim loại chắc chắn hơn cùng các loại kẹp cố định.

Nhưng tại Hong Kong, vẫn còn khoảng 2.500 thợ chuyên nghiệp về giàn giáo tre đăng ký hành nghề. Số thợ chuyên giàn giáo kim loại cao gấp khoảng 3 lần.

Tre vẫn là vật liệu giàn giáo ưa dùng ở đặc khu do rẻ, nguồn cung dồi dào và linh hoạt khi có thể buộc lại bằng dây nylon.

Giàn giáo tre cũng thường được dùng cùng lớp lưới xây dựng màu xanh để ngăn vật rơi gây thương tích cho người đi đường.

Giàn giáo tre bốc cháy trong vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong ngày 26-11. Ảnh: Vernon Yuen/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Lãnh đạo đặc khu - ông John Lee cho biết đã thành lập một nhóm công tác để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

“Đơn vị rà soát độc lập của Cơ quan Xây dựng sẽ điều tra xem liệu tường ngoài của tòa nhà có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy hay không. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm theo đúng luật lệ” - ông Lee nói.

Ông Lee cũng cho biết chính quyền sẽ có biện pháp đặc biệt đối với các dự án đang thi công, kiểm tra xem vật liệu lưới bọc giàn giáo có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy và các tiêu chuẩn an toàn khác hay không.

Tháng 3 vừa rồi, chính quyền thông báo 50% hợp đồng xây dựng công trình công cộng mới sẽ bắt buộc sử dụng giàn giáo kim loại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trọng tâm của việc chuyển đổi dường như nghiêng nhiều hơn về an toàn lao động thay vì rủi ro cháy nổ. Từ năm 2019 đến 2024, đã có 22 trường hợp tử vong liên quan thợ giàn giáo tre ở Hong Kong, Reuters dẫn các số liệu chính thức.

Dù thúc đẩy an toàn, ông Chris Sun - thư ký lao động của Hong Kong nói hồi tháng 7 rằng “chính quyền chưa có ý định cấm sử dụng giàn giáo tre ở thời điểm hiện tại”.

Hồi tháng 10, một hệ thống giàn giáo tre lớn đã bốc cháy tại tòa nhà Chinachem Tower ở khu thương mại Central. Một lần nữa, lửa lan nhanh trên lớp lưới xây dựng và cột tre, làm cháy cửa sổ và khiến tường ngoài hư hại nặng.

Hiệp hội Quyền Lợi Nạn Nhân Tai Nạn Lao Động Hong Kong đăng trên Facebook rằng đã có ít nhất 2 vụ cháy khác liên quan giàn giáo tre trong năm nay.

Theo Bộ Quy tắc Thực hành An toàn Giàn giáo Tre của Cơ quan Lao động Hong Kong, các loại lưới bảo vệ, tấm chắn và bạt hoặc tấm phủ nhựa lắp trên mặt giàn giáo “phải có tính năng chống cháy phù hợp, đáp ứng một tiêu chuẩn được công nhận”.