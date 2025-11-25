'Có thẻ sinh viên là có cơm' 25/11/2025 14:18

(PLO)- Những ngày này, nhiều sinh viên miền Trung đang theo học tại TP.HCM có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ đều cảm thấy ấm áp khi ghé qua, nhận từng phần cơm nóng hổi tiếp sức từ một quán cơm ở phường Hiệp Bình Chánh.

Những ngày này, ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, có những người dân ở TP.HCM còn chuẩn bị từng phần cơm nóng, miễn phí cho sinh viên các tỉnh miền Trung có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ đang theo học tại Thành phố.

Theo chân tấm bảng với những dòng chữ rất ấm áp, khích lệ, động viên: “Các bạn học sinh, sinh viên ở những miền quê bị lũ lụt, đang gặp khó khăn, liên hệ với chị Thúy (cơm tấm) nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại!”, chúng tôi gặp bà V.H.Thúy (53 tuổi, phường Hiệp Bình Chánh).

‘Miễn là sinh viên thì có cơm’

Ngồi bẽn lẽn trước chúng tôi, bà Thúy chia sẻ: “Cái này chẳng nhiều đâu, một ngày chưa đầy triệu, chỉ đủ lo cho tụi sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ thôi”. Chỉ khi chúng tôi nhắc rằng dù chỉ góp một thùng mì cũng đáng quý, bà mới dịu lại.

Tấm bảng đối diện nhà bà Thúy. Ảnh: HN

Việc nấu cơm miễn phí của bà bắt đầu từ những ngày mưa lũ, khi nhiều sinh viên vùng sâu, vùng xa không liên lạc được với gia đình. Quán chỉ phục vụ những sinh viên khó khăn, mỗi suất 25.000 đồng và toàn bộ chi phí đều do bà cùng hàng xóm âm thầm lo liệu, theo tâm niệm “người góp công, người góp của”.

Khi có người muốn hỗ trợ nhiều hơn, bà khéo léo từ chối, giải thích rằng một mình bà sẽ làm không kịp. Nếu nhận quá nhiều sẽ không chia đều được và có thể phụ lòng những người gửi tấm lòng.

Bà còn phân biệt rõ: Những người lớn, khỏe mạnh vẫn mua cơm như thường ngày. Khi chúng tôi nhắc đến sinh viên, bà nhanh nhảu nói: “Miễn là sinh viên thì có cơm, hai thẻ sinh viên thì hai hộp”.

Có bạn khó khăn lại nhường phần cho bạn khó khăn ở xa hơn. Thấy vậy bà Thúy đều hỗ trợ hết. Bà Thúy kể, một ngày bà chuẩn bị khoảng một trăm phần cơm, nhưng các bạn chỉ nhận chừng hai mươi mấy phần.

Có bạn đi học dặn bà chờ đến tận 12 giờ trưa mới ghé, bà cười hiền: “Tui đâu dọn sớm được. Tụi nó đi học, tui đợi tới chiều cũng được”. Bà Thúy hào sảng đến mức hứa ngay với chúng tôi: “Mai cô xuống đi, tui tặng dĩa cơm tấm liền!”.

Bà Thúy kể về những ngày gia đình ở quê bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: HN

Ít ai biết, cả gia đình bà Thúy và chồng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Bà quê Nha Trang, cha mẹ đã mất từ sớm. Mỗi gia đình chỉ còn 6 anh chị em sống ngoài quê.

Bà Thúy kể, đợt lũ vừa qua, nước dâng cao đến nóc nhà, nhiều nơi phải di tản người già và trẻ nhỏ, còn đàn ông ở lại thì nước vẫn ngập ngang thắt lưng. Anh chị em bà ở Khánh Hòa mất điện, mất sóng nhiều ngày, đồ đạc hư hỏng, nhưng may chưa ai nguy hiểm.

Bà liền bảo, cuộc sống mình cũng khổ lắm, nhưng chẳng thấm so với nỗi vất vả của bà con chạy lũ. Trẻ em ở vùng lũ vẫn chưa thể trở lại trường, có khi phải nghỉ học đến tận Tết.

“Tôi không liên lạc được với anh chị em ngoài đó 3 ngày. Tin tức đứt đoạn, không ai trong gia đình là không nghĩ tới điều xấu nhất” - bà Thúy bùi ngùi nói.

Hiện chồng bà đang làm nghề may và phụ bà nướng sườn để bán cơm trong căn nhà thuê 6 triệu đồng/tháng. Dứt lời, bà Thúy vẫn khẳng định: “Có thẻ sinh viên là có cơm”.

‘Gia đình em còn may mắn…’

Sống đối diện nhà bà Thúy và đã gắn bó với việc quản lý nhà trọ suốt sáu năm, chị Hoa còn buôn bán tạp hóa để kiếm thêm thu nhập.

Chị Hoa kể, sáng sớm là lúc bà Thúy bắt đầu dọn hàng và bán đến 12 giờ trưa. Những ngày gần đây, quán thường mở trễ hơn một chút, như chờ đợi các sinh viên tan học ghé qua.

Chị Hoa đợi người tới vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng mưa lũ. Ảnh: HN

“Bình thường ở đây ít sinh viên lắm, chủ yếu là người dân sinh sống quanh các đường lớn. Nhưng cứ sáng tới trưa là thấy mấy đứa ghé” - chị Hoa bộc bạch. Vừa dứt câu, chị Hoa lại tất bật gom nhu yếu phẩm, chuyển tới tay những gia đình bị ảnh hưởng.

Sống cùng khu trọ với chị Hoa và chỉ mới ghé ăn cơm bà Thúy cách đây hai ngày, nhưng Phan Thị Yến Ly (sinh viên năm 4 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, quê Đắk Lắk) vẫn không quên được đêm ngày 19-11, thời điểm nước dâng cao ở quê.

Nhớ lại tối xảy ra lũ, Ly cố gắng gọi về nhà trong tình trạng sóng chập chờn, chỉ kịp nghe mẹ vài phút trước khi cuộc gọi cuối cùng lúc hơn 6 giờ tối rơi vào im lặng kéo dài suốt cả đêm.

Càng về đêm, mạng xã hội dồn dập xuất hiện những đoạn clip nước đổ xiết xuống khu vực gia đình. Đang ca làm thêm, Ly thú nhận bản thân đứng ngồi không yên; mắt thì nhìn điện thoại, tay thì làm việc mà đầu óc cứ hướng về quê. Cả đêm, Ly gần như không chợp mắt, chỉ mong nghe được tin gia đình bình an.

Ly bật khóc quay đi khi kể về gia đình của mình ở Phú Yên (cũ). Ảnh: HN

Phải vài ngày sau, Ly mới liên lạc được với gia đình. Dù quê Ly không nằm ngay tâm lũ nhưng đôi mắt Ly hoe đỏ, rồi nức nở: “Gia đình em còn may mắn vì có gác, người trong nhà không bị ảnh hưởng, nhưng tầng dưới thì gần như hư hỏng hết”.

Ba mẹ Ly làm nông, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay thêm cảnh nước lũ lại khiến Ly càng lo lắng cho gia đình. Hiện tại, Ly sống cùng em gái trong căn phòng trọ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Ly chuẩn bị ra trường ngành Quản trị Kinh doanh, còn em gái đang học năm ba tại Trường Cao đẳng Công Thương.

Từ những năm đầu đại học, hai chị em đã quen với việc tự lo cho bản thân từ học phí, sinh hoạt đến chỗ trọ, chỉ thỉnh thoảng nhận thức ăn gửi từ quê để đỡ phần khó khăn. Hiện tại, ba mẹ Ly và em út vẫn ở quê vẫn tất bật dọn dẹp nhà cửa sau những ngày mưa lũ.