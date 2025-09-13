Con trai Ronaldinho theo chân người cha quái kiệt 13/09/2025 09:09

(PLO)- Joao Mendes, con trai Ronaldinho của huyền thoại bóng đá Brazil, vừa chính thức trở thành tân binh của Hull City sau khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn một năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.

Thông tin con trai Ronaldinho được đội bóng đang chơi ở Championship xác nhận đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cái tên Mendes luôn nhắc đến sự gắn kết đặc biệt với Ronaldinho, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Mendes năm nay 20 tuổi, từng được đào tạo trong lò La Masia trứ danh của Barcelona. Dù không thể chen chân vào đội một, anh vẫn tích lũy nhiều kinh nghiệm từ môi trường bóng đá khắc nghiệt ở Tây Ban Nha. Đầu năm 2024, Mendes chuyển sang Burnley và thường xuyên góp mặt trong đội U-21 của CLB này. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, Mendes không còn nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của Burnley, buộc anh phải tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp.

Và Hull City, đội bóng có tham vọng lớn tại Championship, đã dang tay trao cơ hội cho con trai Ronaldinho. Trong buổi ra mắt, Mendes thể hiện sự tự tin và khát vọng chứng minh bản thân. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi được chơi ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Ở Brazil, mỗi vùng lại có một phong cách riêng. Tây Ban Nha mang đến trải nghiệm chiến thuật, còn ở Anh, bóng đá thiên về tốc độ và thể lực. Tất cả điều đó sẽ giúp tôi hoàn thiện lối chơi của mình”.

Con trai Ronaldinho theo con đường bóng đá chuyên nghiệp ở đội Hull City chơi giải hạng Nhì nước Anh. Ảnh: RDN.

Tiểu tướng Mendes đang ý thức rất rõ con đường sự nghiệp không hề dễ dàng, đặc biệt khi anh mang trên vai cái bóng quá lớn từ người cha nổi tiếng. Ronaldinho, người từng đưa Brazil đến chức vô địch World Cup 2002 và giành Quả bóng vàng 2005, cũng không giấu nổi niềm tự hào khi con trai tiếp tục hành trình ở châu Âu.

Trên Instagram cá nhân, ông đăng tải bức ảnh Mendes giơ cao chiếc áo đấu Hull City cùng dòng chú thích: “Chúc con may mắn ở CLB mới và thử thách mới, con trai của bố”. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác, cho thấy cái tên Mendes mang theo rất nhiều kỳ vọng từ gia đình và đông đảo người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Hull City vốn nổi tiếng là đội bóng giàu tiềm năng ở Championship. Với sự đầu tư bài bản, họ đang đặt mục tiêu cạnh tranh một suất thăng hạng lên Premier League trong vài mùa tới. Việc chiêu mộ con trai Ronaldinho chính vì tài năng của Mendes mà không hẳn vì ánh hào quang của người cha quái kiệt. Nó vừa mang yếu tố chuyên môn lại còn tạo ra sức hút truyền thông đáng kể. Hình ảnh con trai Ronaldinho xuất hiện ở các sân cỏ hạng Nhì nước Anh chắc chắn sẽ thu hút thêm sự chú ý từ báo chí cũng như người hâm mộ quốc tế.

Huyền thoại Ronaldinho là một trong những quái kiệt của làng bóng thế giới. Ảnh: EPA.

Với Mendes, đây là cơ hội quan trọng để khẳng định năng lực và tạo dựng bản sắc riêng, tách khỏi cái bóng của người cha huyền thoại. Anh không được kỳ vọng phải trở thành “Ronaldinho mới”, nhưng nếu tận dụng tốt cơ hội, Mendes hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện thành công của riêng mình.

Dù con đường phía trước còn đầy thử thách, nhưng việc được thi đấu thường xuyên ở Championship, một giải đấu khắc nghiệt và giàu tính cạnh tranh, chắc chắn là môi trường hoàn hảo để anh trưởng thành.

Người hâm mộ Hull City đang háo hức chờ đợi màn ra mắt chính thức của Mendes. Trong khi đó, Ronaldinho sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trai từ xa, như một nguồn động viên lớn lao. Bóng đá đôi khi không chỉ là danh hiệu hay hào quang, mà còn là câu chuyện về di sản và sự tiếp nối. Và trong trường hợp của Joao Mendes, hành trình mới ở Hull City chính là chương mới đầy hứa hẹn trong cuốn sách mang dấu ấn con trai Ronaldinho.