Con trai Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha 22/10/2025 17:35

Con trai Ronaldo đã lên tuyển U-16 quốc gia Bồ Đào Nha, đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình sự nghiệp của cầu thủ vừa mới 15 tuổi.

Hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr (Saudi Arabia), Ronaldo Jr có tên trong danh sách 22 cầu thủ tham dự Cúp Liên đoàn U-16 diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 4-11, nơi tuyển U-16 Bồ Đào Nha sẽ lần lượt chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales và Anh. Đây là lần đầu tiên “Cristianinho” được gọi lên cấp độ này, chỉ vài tháng sau khi ra mắt đội U-15 Bồ Đào Nha vào tháng 5 vừa qua.

Ronaldo Jr được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng nhất trong hệ thống đào tạo của Bồ Đào Nha. Cầu thủ sinh năm 2010 thường chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, mang chiếc áo số 7 quen thuộc như cha mình, và được đánh giá cao về tốc độ, khả năng dứt điểm cũng như tư duy chiến thuật.

Ronaldo Jr có phong cách ăn mừng bàn thắng giống cha. Ảnh: TS.

Trong trận ra mắt đội tuyển U-15 Bồ Đào Nha hồi đầu năm, Ronaldo Jr vào sân từ ghế dự bị và góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 4-1 trước Nhật Bản. Trận đấu này cũng thu hút đông đảo sự chú ý khi bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo có mặt trên khán đài để cổ vũ cháu trai. Các tuyển trạch viên từ Manchester United cùng nhiều CLB lớn châu Âu cũng được cho là đến dự khán để quan sát màn trình diễn của con trai Ronaldo.

Ngay sau trận đấu đó, siêu sao Ronaldo đăng tải thông điệp đầy tự hào trên Instagram: “Chúc mừng con trai đã ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Bố rất tự hào về con”. Lời chúc của anh nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến người hâm mộ toàn cầu thêm phần háo hức về khả năng một ngày nào đó cha và con trai cùng khoác áo tuyển quốc gia.

Dù khả năng này vẫn mang tính dự báo nhiều hơn là thực tế, ý tưởng Cristiano Ronaldo và Cristiano Jr cùng ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn khiến người hâm mộ thích thú.

Cristianinho mặc áo số 7 ở tuyển U-16 Bồ Đào Nha. Ảnh: TS.

Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 2-2026, nhưng phong độ của anh vẫn rất đáng nể. Trong trận thắng Hungary hồi tuần trước, siêu sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử vòng loại World Cup. Thành tích này giúp anh nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 949 bàn, đồng thời củng cố kỷ lục 143 bàn thắng sau 225 lần ra sân cho tuyển quốc gia, những con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam thế giới.

Ronaldo cha ra mắt đội tuyển U-15 Bồ Đào Nha năm 2001, đang hướng đến mục tiêu tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm tới. Nếu thành công, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới góp mặt ở sáu kỳ World Cup liên tiếp.

Trong khi đó, con trai Ronaldo trước khi gia nhập học viện Al Nassr cùng cha, từng trải qua quãng thời gian học tập và thi đấu tại các đội trẻ của Juventus (Ý) và Manchester United (Anh). Dù tuổi còn nhỏ, cậu đã thể hiện tố chất thiên bẩm, thường xuyên ghi bàn và đóng vai trò trụ cột trong các giải trẻ.

Cha truyền con nối ở làng bóng Bồ Đào Nha. Ảnh: TS.

Truyền thông Bồ Đào Nha gọi cậu bằng biệt danh thân mật “Cristianinho” (nghĩa là Ronaldo nhỏ), biểu hiện cho sự tiếp nối thế hệ. Cậu bé được mô tả là chăm chỉ, kỷ luật và luôn học hỏi theo hình mẫu người cha huyền thoại. Việc Ronaldo Jr được triệu tập vào đội U-16 Bồ Đào Nha cho thấy quá trình phát triển bài bản trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Và với nền tảng thể lực tốt, tư duy chiến thuật sớm hình thành và sự hỗ trợ từ người cha vĩ đại, Cristianinho đang từng bước khẳng định bản thân, mở ra hy vọng huyền thoại Ronaldo có người kế tục xứng đáng.