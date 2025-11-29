Cựu sao của MU mất hết cảm giác ở ngón chân vì lý do kỳ lạ 29/11/2025 13:39

Cựu sao của MU và Ngoại hạng Anh Alan Smith đã phải chịu một số chấn thương lớn trong suốt 20 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình và một trong số đó vẫn còn ảnh hưởng đến tiền đạo người Anh này cho đến ngày nay. Và tờ Mirror (Anh) đã bình luận, Alan Smith mất hết cảm giác ở ngón chân vì lý do kỳ lạ.

Cựu ngôi sao của Manchester United và Leeds United, Alan Smith, đã tiết lộ lý do tại sao anh vẫn mất cảm giác ở ba ngón chân trái. Alan Smith đã có một sự nghiệp lẫy lừng với tổng cộng 604 lần ra sân và ghi được 70 bàn thắng.

Smith có những khoảng thời gian khoác áo MU, Leeds United và Newcastle United thi đấu tại Premier League. Smith từng dính những chấn thương tồi tệ nhất mà HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng chứng kiến.

Trong trận đấu tại FA Cup với Liverpool, Smith đã bị gãy chân khi lao vào cản phá cú đá phạt cực mạnh của John Arne Riise. Tuy nhiên, sau đó Smith tiết lộ rằng mình đã gặp phải một chấn thương khi chơi cho Newcastle, dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn khi anh bị mất cảm giác ở cả ba ngón chân.

Cựu sao của MU Alan Smith từng dính chấn thương gãy chân kinh hoàng trong trận gặp Liverpool. ẢNH: ALLSTAR

Cựu tuyển thủ Anh Alan Smith cho biết: "Thực ra không phải chấn thương từ cú sút của Riise khiến mắt cá chân của tôi trở nên nghiêm trọng như vậy. Khi tôi chơi trận derby Newcastle gặp Sunderland, đó là lúc tôi bị lại chấn thương đó. Tôi bị phạm lỗi, Kieran Richardson lao vào, đó là một pha phạm lỗi tệ hại, nhưng không phải là cố ý. Anh ta lao vào và đá trúng chân tôi khi tôi đang đứng, nhưng đó là chân trái của tôi. Mắt cá chân tôi bị lật ngược lại. Điều đó còn tệ hơn vì tôi đã để tất cả "đồ kim loại" ở trong chân rồi.

Tôi đã đến gặp James Calder tại Phòng khám Fortius ở London về vấn đề này, vì ông đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật cho tôi. Về cơ bản ông ấy không thể phân biệt được đâu là tổn thương mới và đâu là tổn thương cũ. Đó là lúc tôi mất hết các cảm giác thần kinh ở bàn chân. Tôi không thể cảm nhận được ba ngón chân cuối cùng bên trái, tôi không thể cảm nhận được chúng".

Cầu thủ 45 tuổi Smith đã nhắc đến chấn thương gãy chân của mình tại Anfield hai thập kỷ trước và khẳng định chấn thương đó hoàn toàn là do tai nạn. Smith nói: "Ừ, có lẽ bạn đúng, tôi sẽ lao vào và cản phá cú đá phạt của Riise một lần nữa.

Khi bạn nhìn lại, bạn biết các cầu thủ chơi bóng đã phải chịu đựng rất nhiều, và họ đều có bệnh tật, không thể đi lại và không thể làm điều đó, nhưng đó là chúng tôi, đó là những gì bạn phải làm! Mọi người đều nói thế này thế kia về Riise, và tôi thì kiểu, "Chết tiệt, anh ta chẳng làm gì sai cả!". Đó không phải là một pha vào bóng tệ hại. Chỉ là không may thôi".

Mặc dù bị chấn thương nặng như vậy, cựu sao của MU Smith vẫn thi đấu bình thường và cũng đang làm HLV tại Mỹ. Anh cũng duy trì hoạt động bằng cách tham gia các môn thể thao khác."Ừ thì cơ thể tôi vẫn ổn, vì tôi không thực sự cố gắng làm gì để khiến nó tệ đi cả", Alan Smith tiết lộ khi được hỏi về tình trạng hiện tại, "Đạp xe, bơi lội...

Tôi nghĩ chìa khóa là cứ cố gắng và tiếp tục làm điều gì đó. Tôi đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc làm điều gì đó không khiến mắt cá chân của tôi thực sự đau đến mức tôi phải vật lộn để đi lại, nhưng vẫn đủ để mắt cá chân có thể cử động. Vì vậy, mọi thứ vẫn ổn.

Tôi không muốn căng thẳng quá vì tình trạng viêm sẽ tự khỏi vào ngày hôm sau. Tôi đã áp dụng liệu pháp "ánh sáng đỏ" cho mắt cá chân khá nhiều và điều đó đã giúp ích vì nó làm giảm đáng kể tình trạng viêm. Chỉ vào buổi sáng khi tôi bắt đầu làm việc, tôi mới thấy đau mắt cá chân".

Cựu sao của MU Alan Smith chơi dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về việc có đinh ở mắt cá chân, Smith nói thêm: "Vâng, tôi có đinh ở bên trái. Bên trái của tôi có vít. Cùng loại vít từ ca phẫu thuật!. Một số người tháo chúng ra, nhưng tôi luôn nhớ khi tôi đến Manchester United, Quinton Fortune (cầu thủ của Manchester United khi đó) đã tháo chúng ra ở đầu gối, và vài tháng sau, anh ấy lại gặp vấn đề ở đầu gối. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng tôi thà để những cây đinh ở lại trong chân và đảm bảo an toàn còn hơn là cố gắng lấy ra ngoài. Tôi chỉ biết cầu Chúa đừng xảy ra chuyện gì nữa".