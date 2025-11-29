Real Madrid thông báo với Liverpool về kế hoạch chuyển nhượng Konate 29/11/2025 13:08

(PLO)- Real Madrid thông báo với Liverpool về kế hoạch chuyển nhượng Konate khi hợp đồng của hậu vệ này với đội chủ sân Anfield sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này.

Real Madrid đã được liên hệ chặt chẽ với Ibrahima Konate, người sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào mùa hè sang năm theo tình hình hiện tại. Nhưng bây giờ, Real Madrid thông báo với Liverpool rõ ràng rằng họ không muốn chiêu mộ hậu vệ này.

Real Madrid đã nói rõ với Liverpool rằng mặc dù họ cân nhắc việc chiêu mộ Ibrahima Konate, nhưng họ đã quyết định không theo đuổi hậu vệ này. Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với The Kop sẽ hết hạn vào mùa hè tới, và theo tình hình hiện tại, anh sẽ được chuyển nhượng tự do khi mùa giải kết thúc. Kể từ khi mùa giải bắt đầu, đã có những tin đồn về việc Konate sẽ tìm kiếm bến đỗ mới sau 5 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield.

Real Madrid được coi là điểm đến tiềm năng nhất của Konate và họ có thể đạt được thỏa thuận trước hợp đồng với hậu vệ này vào ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, tờ Athletic (Anh) đưa tin rằng gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đã nói rõ với Liverpool rằng việc chiêu mộ Konate không nằm trong kế hoạch của họ.

Cầu thủ 26 tuổi Konate đã có những cuộc thảo luận về tương lai của mình tại Anfield, nhưng hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra. Liverpool có "truyền thống" đợi những ngôi sao hàng đầu của mình sắp hết hợp đồng mới xúc tiến gia hạn. Điều này đã xảy ra với đội trưởng Van Dijk, Salah và Alexander-Arnold vào mùa trước. Trong khi 2 người đầu tiên ký hợp đồng mới thì Liverpool đã mất Trent Alexander-Arnold vào tay chính Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Real Madrid thông báo với Liverpool rằng họ không có kế hoạch chiêu mộ Konate. ẢNH: EPA

Real Madrid đã tận dụng rất tốt thị trường chuyển nhượng này trong những mùa giải gần đây. Họ đã chiêu mộ những siêu sao Kylian Mbappe, David Alaba và Antonio Rudiger mà không mất đồng nào để củng cố lực lượng.

Trong khi đó, Liverpool muốn chiêu mộ Marc Guehi vào mùa hè, nhưng thất bại. Họ đã theo đuổi hậu vệ Marc Guehi nhưng cuối cùng Crystal Palace quyết định không bán vào cuối ngày cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, mặc dù anh cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào năm tới. Guehi không bày tỏ mong muốn gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park.

Liverpool vẫn đang được liên hệ với hậu vệ người Anh và có thể sẽ đưa ra một lời đề nghị khác, điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của Konate. Một số trung vệ nổi tiếng sẽ được chuyển nhượng tự do vào mùa hè sang năm, Dayot Upamecano của Bayern Munich là một trong số đó khi PSG theo dõi sát sao tình hình của anh.

Gã khổng lồ nước Đức vẫn có thể xem Konate là sự thay thế cho Upamecano. Chính tại Bundesliga với RB Leipzig, Konate lần đầu tiên thu hút sự chú ý của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong một mùa giải đầy khó khăn của Liverpool, hậu vệ người Pháp Konate đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi có ý kiến ​​cho rằng việc tương lai của anh chưa rõ ràng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh. Mới nhất, Konate lại mắc một lỗi dẫn đến bàn thua trong thất bại gây sốc 1-4 của Liverpool trước PSV tại Champions League ngay trên sân nhà Anfield.

Bình luận trên CBS Sport, huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher tuyên bố HLV Arne Slot đã phạm phải "tội có thể bị sa thải" khi tiếp tục để Konate ra sân thi đấu mặc dù phong độ của trung vệ này đang sa sút.