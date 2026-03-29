Đại gia Ý giải cứu Salah 29/03/2026 13:53

Sau khi xác nhận sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải, khép lại gần một thập kỷ rực rỡ tại Anfield, tương lai của ngôi sao người Ai Cập Salah lập tức trở thành đề tài được săn đón khắp châu Âu.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Ý, Roma đang nghiêm túc cân nhắc phương án đưa Salah trở lại sân Olimpico, nơi từng chứng kiến những năm tháng đầu tiên giúp anh khẳng định tên tuổi tại châu Âu. Dù vậy, thương vụ này được đánh giá là cực kỳ phức tạp và tiềm ẩn nhiều rào cản lớn.

Vấn đề đáng chú ý nhất nằm ở thu nhập. Tại Liverpool, Salah đang nhận mức lương vào khoảng 12 triệu euro mỗi mùa, con số vượt xa khả năng chi trả của Roma ở thời điểm hiện tại. Nếu muốn tái hợp đội bóng cũ, tiền đạo 32 tuổi gần như chắc chắn phải chấp nhận giảm sâu thu nhập, có thể chỉ còn khoảng 4 triệu euro mỗi năm. Đây là sự hy sinh không nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ vẫn duy trì phong độ đỉnh cao.

Salah chia tay Liverpool vào cuối mùa bóng này. Ảnh: EPA.

Ngoài yếu tố tài chính, Roma cũng được cho là chỉ sẵn sàng đề nghị một bản hợp đồng ngắn hạn. Điều này phù hợp với định hướng xây dựng lực lượng dài hơi của CLB, đồng thời phản ánh thực tế về độ tuổi của Salah. Dù vẫn thi đấu ổn định, anh đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp đỉnh cao.

Salah không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Roma. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, anh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với 34 bàn thắng và 21 pha kiến tạo sau 83 lần ra sân. Chính màn trình diễn ấn tượng tại Serie A đã mở ra cánh cửa để anh chuyển đến Liverpool với mức phí 36,9 triệu bảng, thương vụ từng gây nhiều tranh cãi nhưng sau đó trở thành một trong những quyết định thành công nhất lịch sử “The Reds”.

Đội bóng lớn nước Ý muốn có ngôi sao người Ai Cập. Ảnh: EPA.

Tại Anfield, ngôi sao Salah vươn tầm thành biểu tượng. Anh ghi 255 bàn và đóng góp 122 kiến tạo, góp công lớn giúp Liverpool giành nhiều danh hiệu quan trọng. Việc anh ra đi, dù chỉ còn một năm hợp đồng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của đội bóng nước Anh.

Hiện tại, khả năng Salah tái xuất Serie A vẫn còn bỏ ngỏ. Roma có tham vọng, nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực, họ cần vượt qua bài toán tài chính và thuyết phục được chính cầu thủ. Trong khi đó, tương lai của Salah vẫn là ẩn số lớn khi nhiều bến đỗ tiềm năng khác cũng đang âm thầm chờ đợi.