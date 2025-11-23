Điều kinh hoàng sau 12 năm nữ sinh viên mất tích 23/11/2025 15:30

(PLO)- Các nhà điều tra phải mất 12 năm mới tìm ra hung thủ đứng sau vụ mất tích của nữ sinh viên Bethany Decker.

Năm 2011, nữ sinh viên đại học Bethany Decker (sống ở Mỹ) mất tích bí ẩn. Nhiều năm sau đó, bí ẩn này vẫn chưa được giải quyết, mãi cho đến khi xuất hiện lời khai của một người lạ mặt hoàn toàn không liên quan vụ mất tích.

Ngày cô Bethany Decker mất tích

Cô Bethany là một sinh viên đại học và cũng là một người mẹ. Vào ngày định mệnh 28-1-2011, Bethany ở nhà bà ngoại.

“Cháu đến chơi và chúng tôi dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau về mọi thứ, từ công việc đến trường học. Tôi làm pizza tự làm cho cháu và cháu rất thích bánh quy gừng của tôi, nên tôi cũng làm bánh quy gừng” – bà Evelyn Bayles, bà ngoại của Bethany, nhớ lại.

Đối với bà Bayles, đó là một “ngày tuyệt vời,” nhưng bà cũng nhận thấy cháu gái mình có vẻ căng thẳng khi nhận vô số cuộc gọi và tin nhắn suốt cả ngày.

“Cháu không còn là chính mình nữa. Cháu trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ thấy cháu nóng nảy như vậy” – bà Bayles nói.

Sinh viên Bethany Decker. Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Sau đó, Bethany thông báo rằng cô phải rời đi và lái xe 1 tiếng đồng hồ trở về căn hộ của cô ở Ashburn, bang Virginia. Đó cũng là lần cuối cùng bà Bayles gặp cháu gái mình.

Sau đó, dù bà Bayles và bà Kim Nelson – mẹ của cô Bethany – đã cố gắng gọi điện cho cô trong nhiều ngày, nhưng mọi nỗ lực liên lạc của họ đều không thành công. Vào thời gian đó, bà Nelson đang chăm sóc Kai – con trai nhỏ của cô Bethany nhưng cô Bethany không hề quan tâm đến con trai mình.

Chồng của cô Bethany là anh Emile Decker. Là thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, anh Emile thường xuyên phải đi công tác dài ngày và điều này khiến cuộc hôn nhân của họ nguội lạnh. Vào thời điểm cô Bethany mất tích, cô và anh Emile đã ly thân. Sau đó, cô sống với Ronald Roldan – một người cô gặp ở nơi làm thêm.

Vào thời điểm mất tích, cô Bethany cũng đang mang thai 3 tháng và đứa trẻ được cho là con của Roldan.

Không dấu vết

Nhiều tuần trôi qua kể từ đêm cô Bethany lái xe về nhà, gia đình cô vẫn không thấy tăm hơi. Do đó, gia đình đã báo cáo với Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Loudoun, bang Virginia rằng cô đã mất tích.

Bà Bayles sau đó đi cùng một cảnh sát đến căn hộ của Bethany. Bên trong căn hộ, họ thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong tủ quần áo, họ tìm thấy chiếc ví nhỏ và chìa khóa xe của Bethany. Chiếc xe của cô vẫn nằm trong bãi đậu xe.

Theo nhà điều tra Mark Bush, cốp xe "đầy ắp" đồ đạc của cô Bethany. Bên dưới tất cả quần áo, họ tìm thấy một máy tính và 3 chiếc điện thoại di động. Ông Bush nhận thấy tình huống này khá bất thường, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng để cảnh sát có thể kết luận điều gì đã xảy ra với cô Bethany.

"Không có vết máu rõ ràng nào, cũng không có lỗ đạn nào trên tường. Không có vũ khí nào được tìm thấy bên trong căn hộ" – ông Bush nói.

Nhà chức trách đã lục soát các khu vực xung quanh khu căn hộ, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của cô Bethany.

Khi đào sâu hơn vào quá khứ của cô Bethany, các nhà điều tra bắt đầu tìm hiểu thêm về những người bạn trai cô từng quen. Sau đó, cảnh sát tìm đến Roldan.

Theo các nhà điều tra, Roldan khai với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa anh và cô Bethany rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, người thân của cô gái mất tích không cảm thấy vậy.

“Cậu ta phải biết con tôi ở đâu và tôi đã từng nghe nói rằng cậu ta đã cài đặt một số phần mềm vào điện thoại di động của con tôi để có thể theo dõi con bé” – bà Nelson nói.

Bà Nelson cũng kể rằng sau một lần gặp Roldan, bé Kai bị bầm tím. Roldan giải thích vụ việc đó là do Kai ngã từ trên ghế xuống.

Bà ngoại của cô Bethany cũng nói cô là nạn nhân của bạo hành.

“Con bé không thể thoát khỏi chuyện đó. Vậy là con bé đã có quan hệ với một người đàn ông bạo hành cháu về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời đe dọa gia đình của cháu” – bà Bayles nói.

Roldan khai với các điều tra viên rằng anh ta nhìn thấy Bethany vào sáng sớm ngày 29-1, sau khi cô trở về nhà từ nhà bà ngoại. Anh ta khai rằng cô đi ngủ, thức dậy vào buổi sáng rồi trở về nhà bà ngoại, nhưng cô không bao giờ quay trở lại căn hộ.

Roldan khẳng định “không biết” cô Bethany ở đâu.

Các điều tra viên cũng đã nói chuyện với anh Emile. Trước thời điểm cô Bethany mất tích, anh đang nghỉ phép và tìm cách làm lành với Bethany, mời cô đến Hawaii du lịch.

Emile cũng khai rằng vào ngày 28-1, anh đã chạy theo xe của cô Bethany để theo dõi cô sau khi cô rời khỏi nhà bà ngoại.

“Họ dừng lại ở một trạm xăng địa phương, anh ta nói chuyện với Bethany, rồi bơm lốp cho cô ấy. Anh ta đã cố gắng thuyết phục cô ấy không tiếp tục quay lại Ashburn” – điều tra viên Bush nói.

Nhưng cô Bethany không chịu nghe và tiếp tục chuyến đi một mình.

Tìm ra hung thủ

Do không có bằng chứng xác đáng nào về những gì đã xảy ra với Bethany, vụ án rơi vào ngõ cụt. Hai năm sau đó, các nhà điều tra nhận được cuộc gọi đáng chú ý từ chính quyền Pinehurst, bang North Carolina.

Bạn gái mới của Roldan – cô Vickey Willoughby – đã phải nhập viện sau khi bị anh này đánh đập và bị anh ta dùng súng bắn. Cô Willoughby sau đó đã bị mất một mắt và phải phẫu thuật.

Ronald Roldan. Ảnh: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG QUẬN LOUDOUN

Cô đồng ý hợp tác với các nhà điều tra để tố cáo hành vi tàn bạo của Roldan.

Cô Willoughby cũng khai với các nhà điều tra rằng cô rất sợ Roldan, một phần là do những gì anh ta đã nói về bạn gái cũ, rằng anh ta đã làm một người bạn gái mất tích và có thể lặp lại điều đó lần nữa.

Roldan sau đó nhận tội hành hung và bắn cô Willoughby. Nhà chức trách cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Roldan có liên quan sự mất tích bí ẩn của cô Bethany.

Cuối cùng, anh ta đã đồng ý nhận tội, chấp nhận cung cấp cho các công tố viên chi tiết về những gì đã xảy ra với cô Bethany.

Vào tháng 1-2023, anh ta khai anh và Bethany đã cãi nhau tại căn hộ của họ thì anh ta đẩy cô, khiến cô vấp ngã và đập đầu vào bệ cửa sổ, tử vong. Theo lời khai, anh ta đã hoảng loạn, nhét thi thể cô Bethany vào túi đựng rác và ném vào máy ép rác của căn hộ. Thi thể của cô được cho là đang ở đâu đó trong bãi rác.

"Hắn ta đúng là một kẻ tâm thần phân liệt, không hề hối hận" – ông nói.

Roldan bị buộc tội giết người cấp độ hai và bị kết án 12 năm rưỡi tù giam.