Gia Lai: Bắt quả tang người đàn ông tàng trữ ma túy 26/01/2026 15:27

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, phát hiện bốn người dương tính với ma túy.

Ngày 26-1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (33 tuổi, ngụ tại khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường, khám xét số nhà 557 Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25-1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân (tổ dân phố 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang Trọng cất giấu ma túy.

Kiểm tra, phát hiện trong trong người Trọng có một túi nilon chứa bảy đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu, bên trong các đoạn ống nhựa đều có chứa chất rắn dạng tinh thể (ma túy đá); trên bàn gỗ ở trong phòng khách có một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Thời điểm bắt quả tang, công an phát hiện ba người khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả bốn người đều dương tính với chất ma túy.

Trần Văn Trọng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Clip lực lượng công an khám xét nhà số 557 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.