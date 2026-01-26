Xử lý 1 thiếu nữ livestream xúc phạm lực lượng công an trên mạng 26/01/2026 11:12

(PLO)- Bị xử lý vi phạm khi tham gia giao thông, một thiếu nữ ở Gia Lai đã livestream xúc phạm lực lượng công an.

Ngày 26-1, Công an xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội TikTok livestream có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an.

Cụ thể, Công an xã Cửu An đã mời em TTDH (17 tuổi, ngụ xã Cửu An) lên trụ sở làm việc. Cá nhân H thừa nhận sai phạm do phút nông nổi và tự nguyện gỡ bỏ nội dung.

Công an xã Cửu An đã làm việc với H. Ảnh: CA

Qua đó, Công an xã Cửu An đã tiến hành nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu công dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.

Trước đó, ngày 23-1, Công an xã Cửu An phát hiện đoạn video do một cô gái phát trực tiếp trên TikTok sử dụng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an.

Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ việc xảy ra vào đầu tháng 1-2026, H tham gia giao thông trên địa bàn phường An Bình đã bị lực lượng công an phát hiện, xử lý vi phạm. Sau đó, H mượn điện thoại của bạn để phát trực tiếp trên TikTok, có nội dung xúc phạm lực lượng công an.