Kẻ lừa tráo hơn 800 tờ vé số của 1 phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai bị bắt

(PLO)- Công an đã bắt kẻ lừa đảo, tráo hơn 800 tờ vé số của một người phụ khuyết tật không chân, không tay ở Biên Hòa khi đang trốn ở Bình Dương.

Ngày 26-9, Đội hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24-9, Công an TP Biên Hòa nhận được thông tin chị Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa, khuyết tật không tay, không chân) bán vé số tại góc đường Dương Tử Giang (khu vực ngã tư Vincom, phường Tân Tiến) bị kẻ xấu lừa tráo 840 tờ vé số mới trị giá 8,4 triệu đồng bằng vé số cũ.

Phạm Ngọc Vinh bị bắt giữ. Ảnh VH.

Ngay sau đó lãnh đạo Công an TP Biên Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt thủ phạm. Sau một ngày điều tra, công an xác định Vinh là nghi can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH Mode từ quận 12 (TP.HCM) mang theo 470 tờ vé số đã xổ những ngày trước đó xuống khu vực TP Biên Hoà với mục đích đánh tráo cho những người bán vé số.

Chị Thuận kể lại sự việc. Ảnh VH.

Khi đến góc đường Dương Tử Giang phát hiện chị Thuận bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên Vinh nhanh chóng dừng xe bên cạnh hỏi mua vé số, chị Thuận liền đưa Vinh một xấp vé số tờ đài Tiền Giang, Vinh mua 8 tờ và trả tiền cho chị Thuận.

Lợi dụng chị Thuận không để ý, Vinh đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo để lấy vé số mở thưởng ngày 24-9, sau đó tẩu thoát về quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) bán lại được hơn 4.2 triệu đồng.

Qua điều tra, các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được Phạm Ngọc Vinh tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

