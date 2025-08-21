Lionel Messi tiếp tục bị loại, Suarez lập cú đúp 21/08/2025 11:02

(PLO)-Lionel Messi tiếp tục bị loại trong trận thắng 2-1 của Inter Miami trước Tigres UANL tại tứ kết Leagues Cup.

Messi tiếp tục bị loại khi Suarez lập cú đúp cho Inter Miami. Ảnh: SAM

Việc Messi tiếp tục bị loại chỉ một ngày, sau khi HLV Javier Mascherano tiết lộ siêu sao người Argentina vẫn đang vật lộn với chấn thương.

Đối mặt với chấn thương cơ kể từ trận vòng bảng Leagues Cup gặp Necaxa ngày 2-8, Messi đã trở lại đội hình Miami hôm thứ Bảy sau hai tuần vắng mặt. Siêu sao người Argentina ghi một bàn thắng khi vào sân thay người trong chiến thắng 3-1 trước Los Angeles Galaxy.

Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 38 tuổi trông có vẻ khó chịu về thể lực trong hiệp hai, và anh không có tên trong danh sách thi đấu được công bố trước cuộc đọ sức ở giải đấu liên lục địa giữa các CLB của Major League Soccer và Liga MX (Mexico).

Sự vắng mặt của Messi là một đòn giáng mạnh vào hy vọng của Miami trong việc giành lại chức vô địch Leagues Cup mà họ từng nâng cao vào năm 2023, “mùa giải cổ tích” đầu tiên của huyền thoại Argentina tại MLS.

HLV Mascherano dự đoán một thử thách khó khăn trước Tigres – đội bóng từng 8 lần vô địch Mexico, và nhận xét đối thủ là “một tập thể sở hữu sức mạnh tấn công rất lớn”.

Trước tứ kết với Tigres UANL, Messi vẫn tập riêng và chưa tập luyện cùng toàn đội. HLV Mascherano cho biết: Messi chưa bị loại chắc chắn, và khả năng ra sân sẽ được xác định trong tương lai gần, có thể là vào phút chót.

Ở trận đấu của Miami với Tigres, dù Messi vắng mặt nhưng người bạn thân Luis Suarez xuất thần lập cú đúp (phút 23 và 89), trong khi bàn gỡ 1-1 trước đó được Angel Correa lập công phút 67.

Ở các trận còn lại cùng diễn ra hôm nay, Toluca (Mexico) để thua Orlando City 5-6 sau loạt sút luân lưu. Los Angeles Galaxy tiếp đón Pachuca, trong khi Seattle Sounders đối đầu Puebla trên sân nhà.