Malaysia ‘bỏ nhà’ sang Thái Lan tập huấn dù đã bị loại, vẫn quyết lật đổ Việt Nam 25/03/2026 10:44

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đã bất ngờ lên đường sang Thái Lan từ hôm qua để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Thay vì tập luyện trong nước, đội tuyển Malaysia đã chọn Bangkok làm điểm dừng chân trong 5 ngày nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi di chuyển sang Hà Nội vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Peter Cklamovski sẽ tập luyện tại trung tâm của CLB BG Pathum United ở Pathum Thani, nơi được đánh giá có cơ sở vật chất hiện đại và mặt sân đạt tiêu chuẩn cao. Quyết định này gây ra nhiều thắc mắc, nhất là khi đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự Asian Cup sau án phạt trừ 6 điểm từ AFC do vi phạm quy định về cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua ngược 0-3 do sử dụng ngoại binh không hợp lệ trong trận lượt đi Asian Cup 2027 thắng đậm Việt Nam 4-0. Ảnh: BNM.

Trước những nghi vấn về việc “tốn kém không cần thiết”, HLV trưởng người Úc khẳng định kế hoạch tập huấn tại Thái Lan đã được lên lịch từ ba tháng trước, hoàn toàn không liên quan đến tình hình hiện tại của đội tuyển. Ông nhấn mạnh rằng việc lựa chọn địa điểm này xuất phát từ thực tế Malaysia chưa có điều kiện tập luyện đạt chuẩn cho đội tuyển quốc gia.

Theo chia sẻ của HLV Cklamovski, môi trường tại Thái Lan giúp đội có thể tiếp cận sân bãi chất lượng, đồng thời vẫn nằm trong ngân sách cho phép. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng đây là quyết định lãng phí, khẳng định mọi thứ đều được tính toán hợp lý.

HLV Cklamovski tự tin đánh bại tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường ngày 31-3. Ảnh: TNST.

Trong thời gian đóng quân tại Bangkok, đội tuyển Malaysia sẽ không thi đấu giao hữu mà tập trung tối đa vào việc hoàn thiện chiến thuật và nâng cao thể trạng. Sau đó, đội sẽ bay sang Việt Nam vào 28-3, có khoảng hai ngày làm quen trước khi bước vào trận đấu chính thức tại sân Thiên Trường.

Dù không còn cơ hội đi tiếp, HLV Cklamovski vẫn thể hiện quyết tâm cao. Ông thừa nhận Malaysia đã lâu chưa thể đánh bại Việt Nam trên sân khách, nhưng tin rằng đây là cơ hội để thay đổi lịch sử và khép lại chiến dịch bằng một kết quả tích cực.