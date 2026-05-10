Man City ra sức ép Arsenal nghẹt thở 10/05/2026 11:38

(PLO)- Cuộc chiến vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đang rất kịch tính sau khi Man City dễ dàng vượt qua Brentford với tỷ số 3-0 ở vòng 35, khiến đối thủ lớn Arsenal phải cẩn trọng.

3 điểm cho Man City giúp đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục bám sát Arsenal và khiến cuộc đua đến ngôi vương trở nên cực kỳ căng thẳng trong những vòng đấu cuối.

Dù gặp nhiều khó khăn ở hiệp một khi Brentford chơi phòng ngự kín kẽ, Man City vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Jeremy Doku mở tỷ số trước khi Erling Haaland tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử. Omar Marmoush khép lại chiến thắng thuyết phục bằng bàn thắng trong hiệp hai, giúp đội chủ sân Etihad giành trọn ba điểm quan trọng.

Man City tiếp tục thắng để gây sức ép mạnh mẽ lên Arsenal. Ảnh: EPA.

Sau chiến thắng này, Manchester City có 74 điểm, chỉ còn kém Arsenal đúng 2 điểm dù hai đội đã thi đấu cùng số trận. Điều đó khiến áp lực giờ đây đổ dồn lên thầy trò HLV Mikel Arteta trước chuyến làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 vào đêm 10-5. Nếu Arsenal sẩy chân, cục diện cuộc đua vô địch hoàn toàn có thể đảo chiều.

Tình hình càng trở nên nguy hiểm với Arsenal bởi Man City vẫn còn trận đá bù gặp Crystal Palace vào giữa tuần. Khi số trận được cân bằng trong giai đoạn cuối mùa, đội bóng thành Manchester có nhiều cơ hội vượt lên nếu duy trì phong độ hiện tại.

Chelsea chia điểm với Liverpool khiến cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh thêm kịch tính. Ảnh: EPA.

Ở nhóm cạnh tranh vé dự Champions League, Liverpool gây thất vọng khi bị Chelsea cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến vị trí trong top đầu của The Reds chưa thực sự an toàn. Họ hiện hơn Bournemouth 4 điểm nhưng Aston Villa vẫn còn một trận chưa đấu và có thể tạo áp lực lớn trong cuộc đua tốp 5.

Manchester United cũng đánh rơi chiến thắng khi hòa Sunderland, qua đó tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ ba với 65 điểm. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng gần như ngã ngũ khi Burnley và Wolves vẫn chìm sâu ở cuối bảng Ngoại hạng Anh.