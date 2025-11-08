Man United chuộc lỗi ở sân khách Tottenham 08/11/2025 09:09

(PLO)- Đối với Leny Yoro và các đồng đội của anh tại Man United, chuyến làm khách ở sân Tottenham vào đêm 8-11 là màn phục thù cú ngã ngựa đau đớn tại Europa League khiến họ trắng tay.

Man United có nhiều cơ hội để khép lại chuyện buồn và viết lại câu chuyện đã bắt đầu từ nỗi đau ở trận chung kết Europa League mùa trước: thất bại cay đắng 0-1 trước chính Tottenham trên đất Bilbao. Ký ức về trận thua ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí các cầu thủ Man United, khi họ đánh mất vé tham dự Champions League mùa này và khép lại một trong những mùa giải tồi tệ nhất lịch sử CLB.

Trung vệ trẻ người Pháp Leny Yoro, bản hợp đồng được kỳ vọng lớn khi gia nhập đội bóng vào mùa hè 2024 từ Lille, thừa nhận rằng thất bại đó là một cú sốc khó nuốt trôi. Tuy nhiên, anh cũng nhìn thấy điểm tích cực khi đội bóng có thêm thời gian quý giá để tập trung rèn luyện và cải thiện những điểm yếu đã khiến họ sa sút mùa trước.

“Ai cũng muốn được chơi ở Champions League, điều đó là hiển nhiên”, Yoro chia sẻ, “Nhưng việc chỉ phải thi đấu một trận mỗi tuần giúp chúng tôi có thêm cơ hội phân tích, điều chỉnh và hoàn thiện lối chơi. Thời gian tập luyện nhiều hơn đang giúp đội tiến bộ rõ rệt”.

Trung vệ trẻ người Pháp tự tin MU sẽ làm nên chuyện ở sân Tottenham. Ảnh: EPA.

Kể từ khi bước sang mùa giải mới, Man United đang dần tìm lại phong độ. Họ bước vào trận đấu cuối tuần với chuỗi bốn trận bất bại và đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội nhì bảng Manchester City hai điểm. Trong bối cảnh Premier League mùa này diễn ra vô cùng căng thẳng, Yoro tin rằng chiến thắng trước Tottenham sẽ mang ý nghĩa quan trọng, giúp đội bóng tiếp tục cuộc đua hướng tới nhóm dẫn đầu.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng”, Yoro tự tin nói, “Trận gặp Spurs là một cơ hội lớn để chứng minh rằng Man United đã thực sự thay đổi và đang sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí cao nhất”.

Dù chỉ mới 19 tuổi, Yoro đã thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc trong cả phong thái lẫn lối chơi. Khi được hỏi về quyết định rời Lille để gia nhập Manchester United sau một mùa giải mà đội bóng này chỉ cán đích ở vị trí thứ 15, anh khẳng định chưa bao giờ hối hận: “Tôi chưa bao giờ có cảm giác tiếc nuối. Tôi biết mình đến đây để đối mặt với thử thách và tôi tin vào con đường mà CLB đang đi”.

Yoro khẳng định HLV Ruben Amorim đang giúp con tàu Manchester United đi đúng hướng. Ảnh: EPA.

Một trong những thay đổi lớn nhất tại Old Trafford mùa này là triết lý bóng đá mới được mang đến bởi HLV Ruben Amorim. Dưới thời ông, Man United chú trọng vào việc kiểm soát thế trận, pressing tầm cao và xoay tua đội hình linh hoạt, đặc biệt là ở hàng thủ. Yoro, người từng quen với vai trò trung vệ lệch phải, giờ phải thích nghi với việc thường xuyên xoay vòng cùng các đồng đội ở trung tâm hàng phòng ngự.

“Ban đầu hơi khó khăn, nhưng giờ chúng tôi đã quen”, Yoro bày tỏ, “Sự thay đổi liên tục giúp toàn đội linh hoạt hơn, và với chúng tôi thì điều đó không còn là vấn đề”.

Ngoài vai trò phòng ngự, Yoro cũng đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ các cầu thủ tấn công ở hành lang phải, nơi Amad Diallo và Bryan Mbeumo thường xuyên hoạt động: “Tôi hiểu rằng Amad rất thích dâng cao và tạo đột biến. Vì thế, tôi coi nhiệm vụ của mình là bảo đảm sự cân bằng cho đội bóng – tôi lùi về để họ có thể tự do hơn trong tấn công. Khi bạn có hai cầu thủ đầy sáng tạo phía trước, điều quan trọng là phải giữ được sự chắc chắn phía sau”.

Ngôi sao trẻ Yoro thể hiện tình cảm với các đồng đội Quỷ đỏ. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Yoro còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong phòng thay đồ. Theo anh, Manchester United đang hướng đến một nền văn hóa tích cực, nơi mọi thành viên đều được khuyến khích trò chuyện, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. “Chúng tôi không muốn có bất kỳ năng lượng tiêu cực nào”, anh khẳng định, “CLB đang nỗ lực tạo ra một môi trường tốt, nơi mọi người hỗ trợ nhau, không để những xung đột nhỏ làm ảnh hưởng đến tập thể. Bạn không thể xây dựng một đội bóng mạnh nếu bầu không khí trong phòng thay đồ không lành mạnh”.

Hậu vệ trẻ người Pháp cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của Man United mùa này là giành lại suất dự cúp châu Âu, điều mà anh cho rằng là trách nhiệm của bất kỳ cầu thủ nào khoác Quỷ đỏ: “Khi bạn chơi cho một đội bóng lớn như Man United, bạn phải hướng đến châu Âu. Đó là nơi mà chúng tôi thuộc về. Tất cả mọi người trong đội đều hiểu rõ điều đó và đang làm việc hết mình để đạt được mục tiêu này”.

Với tinh thần đang lên cao, cùng sự gắn kết mạnh mẽ giữa các cầu thủ và ban huấn luyện, Manchester United bước vào trận gặp Tottenham với quyết tâm cao độ. Đối với Yoro và các đồng đội, đây là thời cơ lớn để trả món nợ cũ, cũng là dịp để chứng minh rằng họ đã trưởng thành sau những sai lầm, sẵn sàng trở lại là CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.