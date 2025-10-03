Một phụ nữ nghi tâm thần sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi 03/10/2025 09:35

(PLO)- Công an đang điều tra vụ việc người phụ nữ trẻ la hét rồi dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Lợi đang điều tra làm rõ vụ việc người mẹ sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày trong một ngôi nhà nằm tại hẻm 633 (phường Phú Lợi), người thân nghe tiếng la hét của chị TMĐ (26 tuổi) trong phòng ngủ.

Khi người thân chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ đã dùng dao sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Thấy vậy, mẹ của chị Đ chạy đến căn ngăn thì cùng bị Đ dùng dao truy sát, nhưng người này kịp thời bỏ chạy.

Sau đó, những người trong gia đình đã khống chế được chị Đ rồi đưa bé gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, trước đó chị Đ được điều trị tâm thần tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2-10 chị Đ được xuất viện về nhà, đến sáng ngày 3-10 thì xảy ra vụ việc thương tâm.