"Mr Champions League" và tốp 5 tiền đạo huyền thoại Champions League có gì độc lạ? 18/09/2025 12:43

Cả châu Âu đang bước vào các trận đấu ở Champions League mùa giải mới. Hãy điểm qua tốp 5 tiền đạo vĩ đại nhất trong mọi thời đại trong lịch sử UEFA Champions League.

+ Ronaldo 141 bàn qua 183 trận:

Ronaldo dựng lên một cột mốc khó ai chạm tới, thách thức với thời gian và với bóng đá hiện đại. Những năm tháng Ronaldo đá cho MU, Real Madrid, Juventus đã hình thành nên cỗ máy săn bàn bất chấp thời gian.

Đứng đầu tốp 5 tiền đạo - Ronaldo về Al Nassr vẫn là cỗ máy săn bàn nhưng chưa có danh hiệu tập thể cùng Al Nassr. Ảnh: Bola

Ngoài 141 bàn thắng ở Champions League, Ronaldo cũng tạo nên kỷ lục khó xô đổ khác là 7 lần Vua phá lưới giải này. Ronaldo cũng là cầu thủ ghi bàn ở ba trận chung kết khác nhau của giải đấu. Ronaldo còn có một biệt danh vui nhưng rất chuẩn là “Mr Champions League”. Ở tuổi 40, “Mr Champions League” đang khoác áo Al Nassr của Saudi Arabia.

+ Messi 129 bàn qua 163 trận:

Nằm ở vị trí thứ nhì trong tốp 5 tiền đạo huyền thoại của Champions League sau Ronaldo, Messi có 129 lần chọc thủng lưới đối phương qua 163 trận.

Cũng giống Ronaldo, Messi đã chia tay bóng đá châu Âu. Ảnh:X/Inter

Messi ghi bàn ở Champions League chủ yếu trong màu áo Barcelona và một số ở PSG. Messi nắm kỷ lục về cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho một CLB, đó là Barcelona.Tiền đạo của Inter Miami ghi 120 bàn cho Barcelona ở Champions League.

+ Lewandowski có 105 bàn qua 133 trận:

Cỗ máy săn bàn, huyền thoại Ba Lan ghi bàn qua 3 màu áo Dortmund, Bayern Munich và Barcelona.

Cỗ máy săn bàn Lewandowki rất bền bĩ đứng thứ 3 trong tốp 5 tay săn bàn. Ảnh:X/Barcelona

Mùa Champions League 2019-2020, Lewandowski ghi 15 bàn và là Vua phá lưới giải đấu. Lần đầu tiên tiền đạo người Ba Lan phá vỡ kỷ lục 12 năm liên tiếp Ronaldo và Messi thay nhau giành giải vua phá lưới Champions League.

+ Karim Benzema ghi 90 bàn qua 152 trận:

Đó là con số bàn thắng tiền đạo Pháp ghi ở đấu trường châu lục qua màu áo 2 CLB Lyon và Real Madrid.

Tay săn bàn Benzema rất "duyên với Real Madrid nhưng kém may với tuyển Pháp. Ảnh: X/Real

Benzema hiện nay đang đang khoác áo CLB Al Ittihad của Saudi Arabia mùa rồi vô địch quốc gia. Benzema được đánh giá là tiền mẫu tiền đạo hay nhất của bóng đá thế giới thế kỷ 21.

+ Raul Gonzalez:

Trước khi Messi và Ronaldo hiện diện ở bóng đá Tây Ban Nha thì Raul là tay săn bàn hàng đầu ở xứ sở bò tót và là cầu thủ nắm nhiều kỷ lục ghi bàn trong nhiều năm.

Huyền thoại Real Madrid hay còn gọi là "chúa nhẫn"- Raul Gonzalez "chốt" danh sách tốp 5 tay săn bàn. Ảnh:X/Real

Hầu như những bàn thắng của Raul ở đấu trường Champions League là trong màu áo Real Madrid. Trước khi treo giày Raul có chơi một thời gian ngắn cho Schalke 04. Raul chia tay bóng đá chuyên nghiệp năm 2015 rồi dần làm HLV trưởng. Raul là HLV đội trẻ Real Madrid từ năm 2019 đến 2025.