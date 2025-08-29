Nam thanh niên bị đứt lìa bàn tay khi thả diều 29/08/2025 14:34

(PLO)- Trong lúc thả diều ở bãi đất trống, một nam thanh niên tại xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) không may bị dây diều siết đứt lìa bàn tay.

Tối 28-8, anh Ngô Văn K (36 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) thả diều tại bãi đất trống thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc. Trong lúc diều bay lên, dây diều bất ngờ quấn siết vào cổ tay phải khiến bàn tay của anh K bị cắt lìa và cuốn lên không trung.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc sau đó xác minh, làm rõ vụ việc. Ảnh: HT

Khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, anh K được người thân đưa đến phòng khám Y khoa Vĩnh Lộc để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để cấp cứu.

Sáng 29-8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc xác nhận sự việc và cho biết nguyên nhân ban đầu do nạn nhân thả diều trong điều kiện gió mạnh. Người dân địa phương sau đó đã tìm thấy phần bàn tay của nạn nhân gần giao lộ 6B - Lại Hùng Cường, cách hiện trường không xa.

Con diều nằm cách hiện trường không xa. Ảnh: HT

Theo người dân, khu vực đường Lại Hùng Cường có bãi đất trống, vào buổi chiều thường có nhiều người tập trung thả diều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục làm rõ.