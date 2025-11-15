Người đàn ông mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm tử vong trên hồ nước 15/11/2025 08:47

(PLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông nổi trên hồ nước trong tình trạng còn mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm.

Sáng 15-11, lãnh đạo UBND xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện nổi trên hồ nước trong tình trạng còn mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-11, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nước tại thôn Thổ Sơn (xã Chân Mây – Lăng Cô) nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Huế và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tổ chức khám nghiệm.

Nạn nhân được xác định là anh NPV (40 tuổi, trú thôn Thuỷ Tụ, xã Chân Mây – Lăng Cô).

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân không có dấu vết thương tích và không phải tai nạn giao thông.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.