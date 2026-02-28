NÓNG: Israel tấn công phủ đầu Iran 28/02/2026 13:48

(PLO)- Israel phát động cuộc tấn công vào Iran và ban bố tình trạng khẩn cấp vì dự đoán Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Sáng sớm 28-2, Israel phát động cuộc tấn công vào Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz gọi đây là "cuộc tấn công phủ đầu". Theo đài CNN, chính phủ Israel cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dự đoán Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

“Nhà nước Israel đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel” – ông Katz nói.

Kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công nhằm Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel. Thông tin này chưa được xác nhận.

Đài CNN và tờ The Times of Israel cũng dẫn nhiều nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Washington đã phối hợp cùng Tel Aviv tấn công Iran.

Theo nguồn tin an ninh Iseal, một trong các mục tiêu bị nhắm tới là một cơ sở thuộc Phủ Tổng thống Iran.

Nguồn tin cũng nói rằng các đợt không kích đang nhằm vào những địa điểm mà Iran có thể sử dụng để tấn công Israel.

Cho đến nay, chưa ghi nhận vụ phóng tên lửa nào nhằm vào Israel.

Tờ The Times of Israel dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Hậu phương Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết “do tình hình an ninh”, người dân nên đảm bảo họ biết hầm trú ẩn an toàn nhất gần nơi mình ở và tránh đi lại không cần thiết.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết người dân hiện tại chưa cần thiết phải vào hầm trú ẩn.

Phía Iran, Mỹ chưa có phản ứng về vụ việc.