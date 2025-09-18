Nóng: Man United tìm người thay thế HLV Ruben Amorim 18/09/2025 12:15

(PLO)- Manchester United lại một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu khi chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim đang lung lay chỉ sau vài tháng thay đổi.

HLV Ruben Amorim được bổ nhiệm với nhiều kỳ vọng, nhưng giờ đây đang đối mặt với áp lực khổng lồ từ kết quả nghèo nàn và những tiếng nói nghi ngờ ngay trong phòng thay đồ. Nhiều nguồn tin tại Anh khẳng định rằng một nhóm cầu thủ kỳ cựu đã bắt đầu mất niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha, trong khi ban lãnh đạo cũng không thể làm ngơ trước tình hình hiện tại.

Chính vì thế, hàng loạt cái tên sáng giá đã xuất hiện trong danh sách ứng cử viên thay thế: Oliver Glasner, Michael Carrick, Gareth Southgate, Marco Silva và Mauricio Pochettino.

Oliver Glasner, người từng gây ấn tượng mạnh với hành trình đưa Eintracht Frankfurt vô địch Europa League, đang dẫn dắt Crystal Palace với phong cách chiến thuật chặt chẽ. Ông được đánh giá là có khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật, điều mà Man United rõ ràng đang thiếu.

Michael Carrick là một ứng cử viên sáng giá thay thế HLV Ruben Amorim. Ảnh: EPA.

Michael Carrick, cựu tiền vệ của chính Quỷ đỏ, hiện cầm quân Middlesbrough và được ca ngợi nhờ khả năng xây dựng đội bóng từ nền tảng đơn giản nhưng hiệu quả. Sự am hiểu sâu sắc về văn hóa Man United giúp Carrick trở thành lựa chọn giàu tính biểu tượng, mặc dù kinh nghiệm huấn luyện ở cấp cao chưa nhiều.

Trong khi đó, HLV Gareth Southgate mang đến sự ổn định và kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Anh với nhiều giải đấu lớn. Ông nổi tiếng với khả năng quản trị nhân sự, tạo ra môi trường kỷ luật nhưng thân thiện. Marco Silva lại được chú ý nhờ hành trình gây dựng Fulham trở thành một tập thể khó chịu tại Premier League.

Còn ông Mauricio Pochettino từng gắn bó với Tottenham và mới rời Chelsea, vẫn được xem là một nhà chiến lược hiện đại, có khả năng phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng lối chơi pressing hấp dẫn.

Man United sau 4 vòng đấu Premier League mới có 4 điểm. Ảnh: EPA.

Chiếc ghế của HLV Ruben Amorim càng trở nên nóng bỏng khi Manchester United chuẩn bị bước vào ba trận đấu sinh tử trong tháng này. Họ sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào cuối tuần, rồi làm khách trước Brentford, và sau đó gặp Sunderland, đội bóng mới trở lại Premier League, ngay trên sân nhà. Đây được xem là giai đoạn quyết định đối với số phận của HLV Ruben Amorim. Nếu kết quả tiếp tục bết bát, khả năng ông phải rời ghế sớm hơn dự kiến là rất cao.

Điều đáng chú ý là sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Các diễn đàn cổ động viên tràn ngập những lời kêu gọi thay đổi, trong khi giới truyền thông Anh liên tục đặt câu hỏi về định hướng của ban lãnh đạo. Trên thực tế, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Manchester United đã thay HLV nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra công thức ổn định lâu dài.

Những chiến lược gia như David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay Erik ten Hag trước đây đều không thể đưa đội bóng trở lại vị thế bá chủ. HLV Ruben Amorim từng thành công rực rỡ cùng Sporting Lisbon, được kỳ vọng là nhân tố khác biệt, nhưng dường như Premier League lại là thử thách quá khắc nghiệt.

Tương lai của HLV Ruben Amorim ở Old Trafford đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Ảnh: EPA.

Một số nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha cho rằng Amorim đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng cho các cầu thủ, khi phong cách chiến thuật của ông thiên về pressing tầm cao và kiểm soát không gian, điều đòi hỏi sự ăn ý và cường độ rất lớn. Ở Man United, với một tập thể nhiều ngôi sao và cá tính mạnh, yêu cầu này chưa được đáp ứng. Chính vì vậy, các trận thua liên tiếp cùng màn trình diễn nhạt nhòa khiến nội bộ đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn.

Trong hoàn cảnh này, việc lựa chọn một HLV mới trở thành bài toán hóc búa. Manchester United cần một cái tên vừa đủ tầm để quản lý phòng thay đồ toàn ngôi sao, vừa có triết lý bóng đá rõ ràng, vừa có khả năng chịu đựng áp lực khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ.

Sự trở lại của một biểu tượng như Carrick có thể là nước cờ mạo hiểm nhưng đầy cảm xúc, trong khi Pochettino và Southgate mang đến sự an toàn hơn về mặt kinh nghiệm. Marco Silva và Glasner cũng là những lựa chọn chiến thuật hiện đại, nhưng liệu ban lãnh đạo có đủ dũng cảm để đặt cược vào họ hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate nằm trong danh sách ứng viên thay thế Amorim. Ảnh: EPA.

Manchester United đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Trong trường hợp HLV Ruben Amorim không thể xoay chuyển tình hình trong ba trận đấu tới, làn sóng thay đổi nhà cầm quân sẽ lại tiếp tục diễn ra ở Old Trafford, sẽ khiến CLB chìm sâu hơn vào vòng xoáy bất ổn mà họ đã quen thuộc suốt hơn một thập kỷ qua.

Người hâm mộ chỉ còn biết hy vọng rằng lần thay đổi tiếp theo sẽ không phải là một vòng lặp lại của sự thất vọng, mà phải là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới thực sự.