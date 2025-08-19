Nữ hoàng mới ở Đông Nam Á 19/08/2025 16:30

(PLO)- Trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 là màn thư hùng đầy kịch tính khi đội tuyển nữ Myanmar chạm trán U-23 Úc vào đêm 19-8, sau khi cả hai xuất thần buộc hai đội bóng lớn Thái Lan cùng chủ nhà Việt Nam phải tranh hạng 3.

Sau hơn hai tuần thi đấu căng thẳng, giải đấu bóng đá nữ Đông Nam Á đang đi đến chặng cuối cùng ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Cả hai đội nữ U-23 Úc và Myanmar đều mang đến tinh thần quyết tâm vì chiếc cúp vô địch.

Đội tuyển nữ Myanmar bước vào trận chung kết với phong độ ấn tượng. Ngay từ vòng bảng, thầy trò HLV Uki Tetsuro đã tạo dấu ấn bằng chiến thắng 2-1 trước chính Úc, giúp họ có thêm sự tự tin khi tái ngộ đối thủ trong trận cuối cùng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật Bản không hề tỏ ra chủ quan. Ông thẳng thắn nhận định Úc đã thay đổi rất nhiều kể từ thất bại đầu tiên, và giờ đây là một tập thể hoàn toàn khác: mạnh mẽ hơn, kỷ luật hơn và đầy khát vọng phục thù.

Bằng chứng cho sự trở lại hùng hồn của các cô gái trẻ Úc chính là việc biến Philippines thành cựu vô địch và vừa đánh bại chủ nhà Việt Nam 2-1 tại bán kết. HLV Uki Tetsuro thừa nhận việc Myanmar chỉ có hai ngày nghỉ giữa bán kết và chung kết là một thử thách lớn, nhưng khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc ở giải đấu lớn Đông Nam Á.

Tuyển nữ Myanmar có lối chơi khó chịu. Ảnh: CCT.

Ngôi sao sáng nhất trong hành trình của Myanmar chắc chắn là tiền đạo Win Theingi Tun, người đã ghi 7 bàn thắng và đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Nữ hoàng phá lưới. Dù vậy, bản thân cô cũng nhiều lần nhấn mạnh chiến thắng của tập thể mới là mục tiêu tối thượng và quyết tâm cùng Myanmar chinh phục đỉnh cao. Tiền vệ Khin Marlar Tun cũng bày tỏ khát khao cháy bỏng: “Nếu chúng tôi đăng quang giải Đông Nam Á, đó chính là cú hích rất lớn cho thế hệ trẻ, khẳng định bóng đá nữ Myanmar có khả năng vươn lên những đỉnh cao mới”.

Ở bên kia chiến tuyến, Úc không hề giấu giếm ý định phục thù. Sau trận thua Myanmar ở vòng bảng, họ đã lột xác với chuỗi trận ấn tượng để tiến thẳng vào chung kết. HLV Palatsides thừa nhận những khó khăn ban đầu khi đội đến Việt Nam muộn và chưa kịp thích nghi với khí hậu nóng ẩm. Tuy nhiên, càng chơi, các cầu thủ càng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Ông đặc biệt khen ngợi tinh thần học hỏi của học trò: “Lịch thi đấu dày đặc, nhưng các cầu thủ Úc tiếp thu thông tin rất nhanh và thể hiện ngày càng tốt hơn”.

Điểm nhấn trong lối chơi của Úc nằm ở khả năng kiểm soát bóng và sức mạnh thể chất. Họ không che giấu ý định áp đặt trận đấu thông qua việc giữ bóng. Theo ông Palatsides, nếu các học trò biết cách làm chủ thế trận, cơ hội ghi bàn cho Myanmar sẽ bị hạn chế tối đa. Lối chơi này đòi hỏi sự tập trung và phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến, đặc biệt ở giữa sân luôn nóng bỏng. Sức mạnh của Úc cũng thể hiện ở khả năng không ngại va chạm và tận dụng tốt các tình huống bóng bổng, điều mà HLV Uki bên phía Myanmar cũng bày tỏ sự cảnh giác cao độ.

Các cô gái trẻ Úc vượt qua chủ nhà Việt Nam 2-1 ở bán kết. Ảnh: CCT.

Không chỉ mang tính chất chuyên môn, trận đấu này còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Với Myanmar, chức vô địch Đông Nam Á là dấu mốc lịch sử, khẳng định vị thế của họ trong làng bóng đá nữ khu vực. Với tuyển trẻ Úc, đây là cơ hội lấy lại danh dự sau thất bại ở vòng bảng và chứng minh sự tiến bộ vượt bậc.

Thống kê cho thấy, trong bốn lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Myanmar nhỉnh hơn với hai chiến thắng, một trận hòa và một trận thua. Dẫu vậy, quá khứ chỉ còn là con số, bởi trong một trận chung kết Đông Nam Á, mọi thứ đều có thể xảy ra. Phong độ, bản lĩnh và sự tỉnh táo trong khoảnh khắc quyết định là yếu tố then chốt định đoạt cục diện. Sự đối đầu giữa hàng công sắc bén của Myanmar, với mũi nhọn Win Theingi Tun, và hàng thủ cao lớn của Úc chắc chắn sẽ tạo nên nhiều tình huống gay cấn.

Cũng cần nhấn mạnh giải năm nay đã chứng kiến sự tiến bộ mới của bóng đá nữ Đông Nam Á cùng sự góp mặt của các cô gái Úc trẻ trung giúp cho giải đấu thêm phần khốc liệt và nâng cao tính cạnh tranh. Hai đội bóng nữ "đại gia" Việt Nam và Thái Lan phải tranh hạng 3 khi bị thua ở bán kết cho thấy điều đó. Và trận chung kết giữa Myanmar có tinh thần chiến đấu máu lửa và lối chơi giàu kỹ thuật, Úc có sức mạnh thể chất cùng triết lý kiểm soát bóng hiện đại sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong lịch sử giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.