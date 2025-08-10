Ông Vance sang Anh họp cả ngày với các đồng minh châu Âu trước thượng đỉnh Trump-Putin 10/08/2025 06:15

(PLO)- Có tin các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã trình bày với Mỹ đề xuất đối trọng cho xung đột Nga-Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin.

Ngày 9-8, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã trình bày với Mỹ đề xuất hòa bình riêng cho Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump ngày 8-8 thông báo sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15-8, nói rằng các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng này vẫn chưa được công bố, nhưng ông Trump cho biết sẽ bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ nhằm đem lại lợi ích cho cả hai bên”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 9-8 đã gặp các đồng minh Ukraine và châu Âu tại Chevening House - một dinh thự ở vùng nông thôn phía đông nam thủ đô London (Anh) - để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump.

Ngoại trưởng Anh David Lammy (trái) gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Chevening House ở thị trấn Sevenoaks (Anh) ngày 8-8, một ngày trước cuộc gặp giữa ông Vance với các quan chức EU và Ukraine. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một quan chức châu Âu xác nhận các đại diện châu Âu đã đưa ra đề xuất đối trọng tại cuộc họp, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho biết các quan chức châu Âu đã đưa ra đề xuất đối trọng bao gồm yêu cầu ngừng bắn phải diễn ra trước bất kỳ bước đi nào khác, và mọi trao đổi lãnh thổ phải có tính hai chiều, kèm theo các đảm bảo an ninh chắc chắn.

“Không thể bắt đầu tiến trình bằng việc nhượng lãnh thổ ngay giữa lúc giao tranh” - WSJ dẫn lời một nhà đàm phán châu Âu.

Theo WSJ, châu Âu muốn vạch ra một “lằn ranh đỏ”, theo đó các quan chức EU phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Nga, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Ukraine không thể được bàn bạc nếu thiếu sự tham gia của Kiev.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không có mặt trực tiếp tại các cuộc thảo luận, nhưng đã điện đàm cả ngày với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm lãnh đạo Pháp, Anh, Phần Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Estonia, nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận thống nhất đối với các đề xuất.

Ông Zelensky gọi cuộc họp ở Chevening là mang tính xây dựng. “Tất cả lập luận của chúng tôi đã được lắng nghe” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 9-8.

“Con đường dẫn tới hòa bình cho Ukraine phải được quyết định cùng nhau và chỉ cùng với Ukraine, đây là nguyên tắc then chốt” - theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky đã bác bỏ bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào, khẳng định “người dân Ukraine sẽ không trao đất của mình”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc họp kéo dài nhiều giờ tại Chevening “đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới mục tiêu của Tổng thống Trump là chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”.

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, ngày 9-8, đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng một số quốc gia muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine sẽ tìm cách phá hoại cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin, theo hãng thông tấn TASS.

“Một số quốc gia có lợi ích trong việc kéo dài xung đột sẽ dốc toàn lực (bao gồm các hành động khiêu khích và tung tin giả) để phá hoại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump” - ông Dmitriev viết trên Telegram.