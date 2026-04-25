Southampton có thể phá hỏng giấc mơ vô địch của Man City 25/04/2026 08:08

(PLO)- Man City sẽ bước vào trận bán kết FA Cup gặp Southampton trên sân Wembley vào thứ ngày 25-4, trong bối cảnh thầy trò HLV Pep Guardiola đang có nhiều cơ hội tiến gần hơn đến danh hiệu thứ hai của mùa giải.

Sau cú sốc bị loại khỏi Champions League, Man City đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và trình diễn bộ mặt mạnh mẽ hơn hẳn ở giai đoạn nước rút. Chức vô địch Carabao Cup sau chiến thắng trước Arsenal ngày 22-3 được xem như bước ngoặt giúp đội bóng áo xanh tìm lại sự tự tin.

Từ thời điểm đó, Manchester City liên tục tạo ra những màn trình diễn thuyết phục. Họ vùi dập Liverpool 4-0 ở tứ kết FA Cup, đồng thời vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh nhờ hơn Arsenal về hiệu số bàn thắng bại dù hai đội đang bằng điểm.

Trước khi trở lại cuộc đua khốc liệt tại Premier League, thầy trò Pep Guardiola cần hoàn thành nhiệm vụ ở FA Cup. Trên lý thuyết, họ là ứng viên nặng ký nhất trong 4 đội còn lại. Cặp bán kết còn lại giữa Chelsea và Leeds United cũng rất đáng chú ý, nhưng Chelsea đang bất ổn vì phong độ sa sút và vừa phải thay tướng.

Southampton sẽ chơi thoải mái hơn trong thế không có gì để mất có thể gây bất ngờ lớn. Ảnh: EPA.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola chắc chắn không được phép xem nhẹ Southampton. Đội bóng này đã gây chấn động khi đánh bại Arsenal 2-1 để giành vé vào bán kết. Chiến thắng là lời cảnh báo cho Man City, vì chỉ cần mất tập trung, họ hoàn toàn có thể trả giá.

Với lực lượng vượt trội và phong độ đang lên, Manchester City vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng Wembley luôn là nơi những bất ngờ có thể xảy ra. Southampton sẽ vào trận với tâm thế không còn gì để mất, còn Man City phải chứng minh họ đủ bản lĩnh để tiến thêm một bước trên hành trình săn cú đúp danh hiệu.