Tài xế xe tải cầm dao hăm dọa người quay clip trên cao tốc 27/11/2025 09:57

(PLO)- Tài xế xe tải dùng dao thò ra ngoài cửa xe, liên tục chỉ và đe dọa người quay clip chạy song song trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Ngày 27-11, tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan mời làm việc đối với tài xế xe tải mang biển số TP.HCM.

Tài xế này được xác định là người đã cầm dao tự chế, thò ra ngoài cửa xe, liên tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương - Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Tài xế xe tải vừa lái xe vừa cầm dao đe doạ người khác trên cao tốc

Trước đó, vào lúc 17 giờ 41 phút ngày 25-11, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 44 giây ghi lại sự việc. Clip cho thấy tài xế xe tải đang chạy trên cao tốc hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Phú, giáp ranh xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, xe tải này đã vượt lên áp sát chiếc xe khác có người đang quay clip.

Lúc này, tài xế xe tải hạ kính cửa, dùng tay trái chỉ vào người quay clip, còn tay phải cầm dao thò ra ngoài đe dọa. Đáng chú ý, tài xế này không thắt dây an toàn khi đang điều khiển phương tiện.