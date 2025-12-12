Tạm giữ 5 người trói, đánh chủ nợ tử vong 12/12/2025 12:43

(PLO)- Tạ Văn Hậu cùng nhóm người đã bắt trói, đánh một chủ nợ dẫn đến tử vong tại nhà riêng.

Sáng 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Hùng, Tạ Văn Teng, Tạ Văn Hậu, Tạ Thành Châm và Tạ Thị Nga (cùng trú tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Tạ Thành Châm và Tạ Thị Nga.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 10-12. Ông G.V.M. (60 tuổi, trú thôn Bùi, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) đến nhà Tạ Văn Hậu (50 tuổi, thôn Ngò, xã Ngọc Thiện) để đòi nợ.

Hậu không chịu trả tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Trong quá trình này, Hậu cũng bị thương.

Đoàn Văn Hùng và Tạ Văn Teng đang bị điều tra về hành vi bắt trói, đánh chủ nợ.

Nhóm Hậu, Hùng (47 tuổi), Teng (43 tuổi), Châm (69 tuổi) và bà Nga (56 tuổi, cùng trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện) đã bắt trói chủ nợ là ông M. Trong đêm, ông M bị trói và bị tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Tân Yên vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ các nghi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật