Thanh Hóa: Công an xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy 16/11/2025 10:51

(PLO)- Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đang xác minh vụ một tài xế lái ô tô 7 chỗ lao vào phía trước một cửa hàng ăn trên địa bàn.

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip dài khoảng 16 giây ghi lại toàn bộ sự việc một chiếc ô tô lao vào một quán ăn ở Thanh Hóa.

Tại thời điểm ô tô lao vào khu vực quán ăn, nhiều người có mặt tại hiện trường hoảng loạn lao ra bên ngoài.

Clip hiện trường ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng quán ăn.

Vụ va chạm mạnh làm hư hỏng nhiều vật dụng bên trong quán bánh xèo. Khi chiếc xe lùi lại để rời đi, phần kính chắn gió phía trước đã bị vỡ nặng, cho thấy lực tông khá mạnh.

Chỉ vài giây sau, tài xế rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường trong sự hoảng sợ của những người chứng kiến.

Clip sau khi được đăng lên Facebook đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Hiện trường vụ ô tô 7 chỗ lao vào quán bán bánh xèo.

Nhiều người bức xúc trước hành vi nguy hiểm của tài xế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua xác minh ban đầu của PLO, sự việc xảy ra tại khu vực trước một cửa hàng ăn ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau vụ va chạm, tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ bỏ chạy với một bên đầu xe bị móp và kính chắn gió bị vỡ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết đơn vị đã xác định được tài xế và tạm giữ phương tiện.

“Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, chỉ hư hại tài sản. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, kiểm tra các yếu tố liên quan và sẽ thông tin khi có kết quả" - vị lãnh đạo cho hay.