Thanh Hóa: Trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm núp bóng doanh nghiệp 15/07/2025 15:42

(PLO)- Công an Thanh Hóa tiếp tục mở nhiều đợt ra quân trấn áp mạnh tội phạm băng nhóm núp bóng doanh nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản...

Ngày 15-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo, Công an tỉnh đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ khoáng sản trái phép…

Qua đấu tranh, tội phạm trên địa bàn Thanh Hóa đã được kiềm chế và kéo giảm.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 40,4% số vụ, 32,43% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024; tỉ lệ điều tra khám phá án đạt tỉ lệ 80,56%, không có tội phạm hoạt động lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Cơ quan công an phá đường dây sản xuất khí cười tại nhiều tỉnh thành cả nước.

Đối với tội phạm nổi (hay còn gọi là tội phạm được báo cáo hoặc những hành vi vi phạm pháp luật đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và đưa vào thống kê chính thức - PV), chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm được kéo giảm cả về số vụ và tính chất mức độ như cố ý gây thương tích giảm 44,49% số vụ...

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, đã khởi tố điều tra 175 vụ, 385 bị can phạm tội về ma túy.

Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, thu giữ gần 7,3 tấn N2O thành phẩm, 717 vỏ bình dùng để đựng khí, hơn 180 tấn nguyên liệu để sản xuất khí N2O và ba hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, đóng sản phẩm khí N2O.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố mới 114 vụ, 265 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, trong đó khởi tố 55 vụ, 55 bị can phạm tội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các phòng nghiệp vụ khối CSĐT phòng, chống tội phạm và công an các phường, xã phải thể hiện rõ vai trò "tư lệnh" của hệ lực lượng, đồng thời khẩn trương hệ thống lại toàn bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện.

Thời gian tới, ngành sẽ tập trung lực lượng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Cùng với đó, tiếp tục trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm… tài nguyên khoáng sản.