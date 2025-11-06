Tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, TP.HCM ra hướng dẫn cụ thể 06/11/2025 10:15

(PLO)- TP.HCM hướng dẫn các địa phương về quy hoạch đô thị, nông thôn nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính độc lập trong công tác lập, thẩm định quy hoạch.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản gửi 168 xã, phường, đặc khu về việc hướng dẫn hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn.

Qua rà soát, Sở Kiến trúc - Quy hoạch hướng dẫn, đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt UBND cấp xã, đơn vị thẩm định quy hoạch là phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị/phòng kinh tế.

Theo đó, để có cơ sở tổ chức lập quy hoạch, đồng thời bảo đảm tính độc lập giữa việc lập và thẩm định quy hoạch theo quy định pháp luật, UBND cấp xã cần giao trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn cho một đơn vị trực thuộc (khác phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị/phòng kinh tế) làm đơn vị chủ đầu tư dự án quy hoạch (hay còn gọi là cơ quan tổ chức lập quy hoạch).

TP.HCM hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch đô thị, nông thôn.

UBND cấp xã chủ động xem xét giao trách nhiệm cho văn phòng HĐND và UBND xã làm đơn vị chủ đầu tư dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã để kịp tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, UBND xã Cần Giờ, UBND phường Nhiêu Lộc đã chủ động có văn bản giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho văn phòng HĐND và UBND trực thuộc.

Trước đó, UBND TP cho biết, thời gian qua, thành phố đang tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị.

UBND TP cũng ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn TP.HCM do ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn. Tổ chức thẩm định độc lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, khi giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải bảo đảm tính độc lập giữa khâu lập và thẩm định nhiệm vụ, quy hoạch đô thị và nông thôn. Nếu trước đây thẩm quyền lập quy hoạch thuộc UBND cấp huyện, thì hiện nay trách nhiệm này đã được phân cấp cho UBND cấp xã.