Thủ tướng: TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá 25/11/2025 20:25

(PLO)- Theo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho TP.HCM trong quá trình phát triển thông qua các vấn đề cụ thể như: phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và thể chế cạnh tranh, thông thoáng.

Chiều 25-11, phiên đối thoại CEO 500 – TEA CONNECT - diễn đàn mở dành cho cộng đồng doanh nghiệp đã diễn ra với chủ đề “TP.HCM: Hướng tới một siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

TP.HCM sẽ tiếp tục sáng tạo, vươn lên, trở thành đầu tàu kinh tế

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến bạn bè và đối tác đã chia sẻ với Việt Nam về thảm họa thiên tai xảy ra trong thời gian qua.

Thủ tướng cũng cảm ơn lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến tại chương trình tiệc trà kết nối giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp.

Về bối cảnh thế giới hiện nay, Thủ tướng nhận định tăng trưởng toàn cầu chậm lại, hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn, nợ công gia tăng, thương mại toàn cầu suy giảm, chuỗi cung ứng gián đoạn và xung đột cục bộ vẫn xảy ra. Tất cả điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định phải xây dựng các nền tảng cốt lõi với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và nguồn lực phát triển; không hy sinh công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường để tăng trưởng đơn thuần.

"Chúng tôi thực hiện ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng với đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, không chỉ vì đời sống ấm no của hơn 14 triệu người dân TP, mà còn vì sự phồn thịnh của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Chính phủ cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho TP.HCM trong quá trình phát triển, thông qua các vấn đề cụ thể như: phát triển thị trường vốn và trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hạ tầng, bao gồm hạ tầng số; thể chế cạnh tranh, thông thoáng; phát triển nguồn nhân lực lấy con người làm trung tâm. Trong đó, AI là sản phẩm phục vụ con người, không phải con người phục vụ AI.

"Cuối cùng là xây dựng hệ thống quản trị thông minh. Tôi tin chắc TP.HCM sẽ tiếp tục sáng tạo, vươn lên, trở thành trung tâm, đầu tàu kinh tế đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn trên thế giới", Thủ tướng nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Thủ tướng, các thành viên bộ, ngành Trung ương, quan khách quốc tế và doanh nghiệp.

Ông Được khẳng định TP xác định doanh nghiệp không chỉ là động lực kinh tế mà còn là người kiến tạo, biến những ý tưởng hôm nay thành thành tựu của tương lai, đưa tên tuổi Việt Nam vươn ra toàn cầu. TP đánh giá cao 12 ý kiến đóng góp tâm huyết của đại diện cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Đây là cơ sở giúp TP hoàn thiện quá trình hoạch định chính sách, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp và định hình chiến lược phát triển sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM xác định 6 cam kết chiến lược

Theo ông Được, để thực hiện trọng trách Chính phủ giao phó và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM đưa ra sáu cam kết chiến lược, đo lường được và phù hợp với tầm nhìn của một siêu đô thị quốc tế.

Thứ nhất, theo tinh thần Nghị quyết 98 sửa đổi, TP sẽ chủ động kiến tạo môi trường cơ chế bứt phá, mở khóa các nguồn lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, TP định hình lại chiến lược phát triển “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. TP sẽ dựa vào lợi thế, tiềm năng từng vùng để tạo liên kết mạnh mẽ, tăng tốc phát triển.

Thứ ba, vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM theo Nghị quyết 222/2025/QH15, phấn đấu trở thành trung tâm tài chính của khu vực và châu Á.

Thứ tư, khai thác mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, đưa văn hóa trở thành nguồn lực mềm quan trọng trong nền kinh tế.

Thứ năm, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là biện pháp chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. TP định hình tư duy “ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp); trong đó Nhà nước kiến tạo khung chính sách và đầu tư hạ tầng, Nhà trường đào tạo nhân lực và nghiên cứu ứng dụng, doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ tạo giá trị gia tăng.

Thứ sáu, TP cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ, liêm chính, minh bạch, hiệu quả; cắt giảm triệt để thủ tục không cần thiết.

"Trên cơ sở kiến nghị và kỳ vọng của đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp hôm nay, TP nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu, hành động nhanh, thực thi hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: Lắng nghe để hành động quyết liệt và hỗ trợ doanh nghiệp", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP với doanh nghiệp không chỉ dừng lại trong khuôn khổ chiều nay, mà là điểm khởi đầu quan trọng cho quá trình hợp tác sâu rộng hơn.

Ngay sau diễn đàn, TP sẽ phối hợp cùng các đối tác triển khai các buổi làm việc song phương, cụ thể hóa các sáng kiến, ý tưởng thành những chương trình, dự án thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

"Trên hành trình đó, TP rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chủ động, chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương bạn.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, hợp tác và chia sẻ lợi ích, để cùng nhau xây dựng TP trở thành siêu đô thị quốc tế - trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ năng động, đóng góp vào sự phát triển chung và lợi ích hài hòa của tất cả các bên", ông Được nhấn mạnh.