Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề 22/09/2025 11:58

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, xem xét về lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư...

Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa có quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư) vào ngày 29-9, tại Hội trường Trung tâm hội nghị 272, số 272, Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TP sẽ xem xét một số nội dung quan trọng. Trong đó có 11 nhóm nội dung thuộc nhóm tờ trình, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tại kỳ họp chuyên đề tới đây, HĐND TP.HCM sẽ xem xét các nội dung về mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến; quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất... Trong ảnh: Kỳ họp thứ ba-HĐND TP.HCM vào tháng 8. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể như: tờ trình quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM; tờ trình quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.

Các đại biểu xem xét tờ trình quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025 - 2026 trên địa bàn TP; Tờ trình quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 - 2026...

Tờ trình quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM; Tờ trình quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TP.HCM.

Tờ trình quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai trên địa bàn TP.HCM; Tờ trình quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP.HCM.

Các đại biểu xem xét, cho ý kiến 41 dự thảo nghị quyết cá biệt khác như: danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo nghị quyết 171/2024 của Quốc hội; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3), giai đoạn 2…

Dự thảo nghị quyết về giao số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2025 – 2026; Dự thảo nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 14/2022 của HĐND TP.HCM (cũ) về ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn TP.HCM...

HĐND TP.HCM cũng xem xét, quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (Đợt 2); dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của TP năm 2025

Nhóm nội dung về hạ tầng đô thị, HĐND TP.HCM sẽ có ý kiến, cho chủ trương về dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Bà Lớn; dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trực thoát nước rạch Ông Bé.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 đến Vành đai 4-TP.HCM; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu.