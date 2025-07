Tiếp tục theo dõi động cơ phát tán hình ảnh tố Công ty C.P bán thịt heo bệnh 07/07/2025 19:40

(PLO)- Cục C05 Bộ Công an đang theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội tố Công ty C.P bán thịt heo bệnh.

Chiều 7-7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) thông tin về vụ việc liên quan Công ty cổ phần C.P Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục C05 phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PHI HÙNG

Theo Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục C05, ngày 30-5, sau khi có thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, Cục đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, Cục C05 đang tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 27-6. Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng đã được chuyển tới người tố cáo và đơn vị bị tố cáo.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), Cơ quan CSĐT nhận được tố giác về tội phạm trên mạng xã hội của tài khoản JL. Theo đó, tài khoản này đăng tải thông tin về đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nội dung đơn tố cáo thể hiện ông LQN tố cáo Công ty C.P sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối để bán ra thị trường tại Sóc Trăng. Kèm theo đó, có nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh.

Kết quả giải quyết tố giác, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của ông N. Lý do: Hành vi không có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng Hình sự.