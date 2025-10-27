Top xe địa hình giá rẻ nhất năm 2025 dưới 1,2 tỉ đồng 27/10/2025 16:53

(PLO)- Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe địa hình mới có giá khởi điểm phải chăng nhất trong năm 2025, được sắp xếp theo mức giá từ thấp đến cao.

Jeep Wrangler (Sport 2 cửa cơ bản) – 34.090 USD (tương đương khoảng hơn 850 triệu đồng)

Đứng đầu danh sách với mức giá rẻ nhất, Wrangler là biểu tượng off-road thuần túy. Xe địa hình này sở hữu các góc tiếp cận, vượt đỉnh dốc và thoát ấn tượng, cùng với khả năng tháo rời cửa và mui xe linh hoạt.

Jeep Compass (Trailhawk) - 34.390 USD (tương đương khoảng 860 triệu đồng)

Mẫu Compass Trailhawk cung cấp khả năng off-road đáng nể với khả năng lội nước sâu tới 46 cm. Điểm mạnh khác bao gồm tỷ số truyền 20:1 và hệ thống treo được nâng cao 2,5 cm.

Subaru Crosstrek (Wilderness) – 35.215 USD (tương đương khoảng 880 triệu đồng)

Chiếc Crosstrek phiên bản Wilderness lý tưởng cho những người cần xe gầm cao. Xe địa hình này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (AWD) và có khoảng sáng gầm xe đáng kể, đạt 23,7 cm (9,3 inch).

Subaru Forester (Wilderness) – 39.835 USD (tương đương khoảng 995 triệu đồng)

Giống như Crosstrek, Forester Wilderness cũng đi kèm AWD tiêu chuẩn và khoảng sáng gầm 23,7 cm. Xe địa hình này được bổ sung hệ thống làm mát và treo được nâng cấp để tối ưu khả năng vận hành đường mòn.

Jeep Gladiator (Sport cơ bản) – 40.095 USD (tương đương khoảng hơn 1 tỉ đồng)

Mặc dù đắt hơn một chút, Gladiator Sport cơ bản lại mang đến khả năng kéo và tải trọng hàng đầu phân khúc (có thể kéo tới 3.400 kg), cùng với trục Dana 44 chịu lực cao ở cả trước và sau.

Toyota Tacoma (TRD PreRunner) – 40.115 USD (tương đương khoảng hơn 1 tỉ đồng)

Chiếc bán tải Tacoma phiên bản dẫn động cầu sau off-road này nổi bật với bộ vi sai cầu sau khóa điều khiển điện tử và lốp xe địa hình BFGoodrich 32 inch, kế thừa danh tiếng bền bỉ của thương hiệu Toyota.

Nissan Frontier (Pro-X 4x2) – 40.265 USD (tương đương khoảng hơn 1 tỉ đồng)

Frontier Pro-X là một lựa chọn xe bán tải cổ điển, được trang bị hệ thống treo Bilstein chất lượng cao dành cho off-road và các móc kéo màu đỏ đặc trưng, dù đây là bản dẫn động cầu sau (4x2).

Ford Bronco (Cơ sở 2 cửa) – 41.990 USD (tương đương khoảng 1 tỉ 50 triệu đồng)

Phiên bản Bronco cơ sở hai cửa cung cấp sức mạnh 300 mã lực từ động cơ EcoBoost, hệ thống 4x4 bán thời gian và đi kèm lốp 30 inch tiêu chuẩn. Đặc trưng của Bronco là cửa xe có thể tháo rời.

Ford Bronco Sport (Badlands) – 42.110 USD (tương đương khoảng hơn 1,1 tỉ đồng)

Phiên bản Badlands của chiếc crossover nhỏ hơn này được nâng cao khả năng off-road với hệ thống kiểm soát đường mòn, lốp xe địa hình và bảy chế độ lái "GOAT" (Vượt qua mọi loại địa hình).

Chevrolet Colorado (Trail Boss) – 42.495 USD (tương đương khoảng 1 tỉ 120 triệu đồng)

Chiếc bán tải Colorado Trail Boss chốt danh sách với các nâng cấp off-road thiết yếu như độ nâng gầm 5 cm, khoảng sáng gầm rộng hơn, lốp địa hình 32 inch và các tấm bảo vệ gầm xe.