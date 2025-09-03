TP.HCM: Chồng dùng dao tấn công vợ rồi đến công an đầu thú 03/09/2025 14:18

(PLO)- Sau khi dùng dao tấn công vợ, người chồng đưa vợ tới bệnh viện cấp cứu, sau đó đến công an đầu thú.

Ngày 3-9, Công an phường Thuận Giao đang phối với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc người chồng dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Người chồng tên là Lê Văn L (27 tuổi), người vợ là Trần Thị A (37 tuổi).

Người chồng dùng dao tấn công vợ rồi đến công an đầu thú. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 8 giờ sáng cùng ngày, tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A (phường Thuận Giao). Hiện tại, chị A bị thương nặng ở vùng cổ đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân nghe tiếng kêu thất thanh tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện chị A đang nằm trước cửa nhà người dính nhiều máu. Sau đó, người chồng cùng mọi người đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đưa vợ đi cấp cứu, anh L đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú và thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc.

Tại hiện trường có nhiều vết máu và một con dao nằm ở cổng nhà. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.