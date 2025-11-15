Vận chuyển gần 12 lượng vàng từ Lào về Việt Nam, đến cửa khẩu bị phát hiện 15/11/2025 21:20

(PLO)- Tài xế ở TP Đà Nẵng vận chuyển hai miếng vàng 9999 (gần 12 lượng) từ Lào về Việt Nam, khi đến cửa khẩu quốc tế Nam Giang thì bị phát hiện.

Ngày 15-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc BĐBP TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra thôn Đắc Ốc, xã La Dêê (TP Đà Nẵng).

Tài xế vận chuyển gần 12 lượng vàng từ Lào về Việt Nam, đến cửa khẩu bị phát hiện. Ảnh: HA

Đồng thời, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ, tang vật và người liên quan cho cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa 8-11, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP thành phố Đà Nẵng) và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra xe khách 16 chỗ 43H-056xx khi vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu hai miếng kim loại vàng, tổng khối lượng 440,99 gam.

Hai miếng vàng vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: HA

Tài xế Ngô Văn Đồng (40 tuổi, ngụ thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) khai nhận vận chuyển hai miếng vàng 9999 cho một người phụ nữ Lào nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Người phụ nữ này giao hẹn nếu Đồng vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, về tới Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Kết quả giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng cho biết, hai miếng kim loại màu vàng thu giữ của Đồng là kim loại vàng, trọng lượng 440,99 gam (tương đương gần 11,7 lượng).